Après un début de semaine ensoleillé à l’ouest et nuageux à l’est, un front froid atteindra la Suisse dès mercredi. Jeudi, la pluie s'étendra à tout le pays et vendredi la limite pluie-neige s’abaissera jusque vers 1300 mètres.

Fabrice Obrist

La semaine débute par un contraste marqué entre les différentes régions. Ce lundi, le soleil brillera en effet toute la journée en Suisse romande, tandis que la Suisse orientale restera largement sous les nuages. «Il est donc préférable d'avoir un parapluie avec soi», explique à Blick le météorologue Michael Eichmann, de MeteoNews. Les températures devraient se situer entre 20 et 23 degrés dans l'ensemble du pays.

Mardi matin, des bancs de brouillard se formeront dans de nombreuses régions. Ils se dissiperont toutefois rapidement au nord des Alpes. Au Tessin et en Engadine, le ciel restera couvert toute la journée. Les températures grimperont toutefois jusqu'à 24 degrés.

Le mauvais temps retardé par le foehn

«Mercredi, un front froid actif abordera la Suisse par l’ouest», explique Michael Eichmann. En Suisse alémanique, le temps devrait toutefois rester ensoleillé et doux, avec des températures comprises entre 20 et 24 degrés.

Le météorologue explique: «Le foehn fera le contrepoids à la perturbation et permettra ainsi un temps plus clément. Mais cela ne vaut que pour l'est. En Suisse romande, le ciel sera nettement plus nuageux et, dans la seconde moitié de la journée, il pourrait déjà pleuvoir dans la région lémanique.»

Mais le mauvais temps atteindra bientôt l'autre côté de la Sarine. «Dans la nuit de mercredi à jeudi, le foehn s’arrêtera et la perturbation traversera toute la Suisse. La journée de jeudi s'annonce pluvieuse et fraîche.» Les températures maximales ne devraient guère dépasser les 15 degrés.

De la neige en moyenne montagne

Le passage du front froid va brusquement faire chuter les températures: «Pour la première fois depuis longtemps, la limite pluie-neige va redescendre à une altitude plus basse», explique Michael Eichmann. Elle se situera d’abord à 2000 mètres, avant de s’abaisser à environ 1500 mètres durant la soirée de jeudi.

La journée de vendredi débutera sous les nuages avec des précipitations résiduelles. La limite pluie-neige s’abaissera alors jusqu’à 1300 mètres. «Sur le Plateau, ce n’est pas encore d'actualité mais à Davos, par exemple, on pourrait tout à fait voir les premiers flocons tomber», explique le métérologue. Et les températures continueront à descendre: en plaine, elles devraient se situer entre 12 et 14 degrés.

Les prévisions du week-end encore incertaines

Le temps du week-end reste encore difficile à prévoir avec précision. «Les modèles ne sont pas encore d’accord», résume le météorologue.

Le soleil devrait toutefois faire son apparition samedi comme dimanche, et le temps rester sec. Les températures devraient également remonter par rapport à vendredi, même si la hausse restera limitée. «Le vent pourrait influencer les températures, mais il est encore difficile de savoir quelle sera son influence à ce stade.»