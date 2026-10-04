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Au moins deux morts
La région de Barcelone balayée par une monstrueuse tempête

Des pluies torrentielles dans l'est de l'Espagne ont causé deux morts et une disparition, avec Barcelone en état d'alerte. Les autorités mettent en garde contre des inondations et appellent les habitants à la prudence.
Publié: il y a 14 minutes
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La région de Barcelone est en état d'alerte.
Photo: ALEJANDRO GARCIA
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ATS Agence télégraphique suisse

Les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'est de Espagne et maintiennent la ville de Barcelone et ses environs en état d'alerte ont fait deux morts. Les autorités ont mis en garde dimanche contre des risques d'inondations et de débordement de rivières.

«Il semblerait que l'on dénombre deux victimes mortelles, ainsi qu'au moins une personne portée disparue», a déclaré lors d'une conférence de presse David Borrell, le chef des pompiers de la région de Catalogne (nord-est).

L'une des victimes est morte après l'effondrement d'un mur dans un camping à Tordera, l'autre s'est noyée dans un garage inondé à Montornès del Vallès, deux localités de la province de Barcelone.

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«Il est nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence et de suivre les recommandations» des services d'urgence, a insisté sur X le président de la région de Catalogne, Salvador Illa.

Face à l'arrivée de l'épisode de pluies, qui a débuté samedi après-midi, les autorités ont demandé aux habitants des zones susceptibles d'être les plus touchées de rester chez eux et ont annulé les événements publics.

100 litres par m2

«La situation de danger extrême se poursuit dans certaines zones de Barcelone et de Gérone. Au cours de la nuit, plus de 100 litres par m2 se sont accumulés en de nombreux points», a indiqué dimanche matin sur X l'agence météorologique espagnole Aemet.

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Pendant la nuit, les services de secours sont venus en aide à des personnes restées coincées dans leurs véhicules en raison d'inondations dans des rues à Granollers, au nord de Barcelone, et dans d'autres localités.

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La Protection civile espagnole a envoyé dimanche matin un message sur les téléphones portables des personnes vivant près du fleuve Besós, avertissant d'un «risque de débordement» et demandant, si cela se produisait, de monter aux «étages supérieurs» de leurs habitations.

Manifestation annulée

La tempête avait déjà contraint samedi à annuler la manifestation pour le droit au logement à Barcelone, dans le cadre de mobilisations organisées dans des dizaines de villes d'Espagne, comme à Madrid où se sont réunies des dizaines de milliers de personnes.

Les pluies qui s'abattent sur Barcelone sont dues à un phénomène météorologique caractérisé par «des averses et des orages très violents et persistants» dans l'est de l'Espagne, qui a débuté jeudi et devrait prendre fin ce dimanche, selon l'Aemet.

Ce phénomène météorologique a déjà causé samedi le décès d'une femme de 102 ans, emportée par les inondations dans une localité de la région de Castille-La Manche, dans le sud-est du pays.

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