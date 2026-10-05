Le soleil a enfin fait son retour dans la capitale nippone samedi, une première depuis le 27 août. Depuis début septembre, Tokyo a reçu 696,5 millimètres de pluie, soit plus de trois fois le niveau normal.

Série record de 37 jours consécutifs de pluie à Tokyo

Série record de 37 jours consécutifs de pluie à Tokyo

AFP Agence France-Presse

Un week-end ensoleillé à Tokyo a mis fin à une série record de 37 jours consécutifs de pluie pour la capitale nippone, a annoncé l'agence météorologique japonaise lundi.

La saison des pluies dans la mégapole est normalement au mois de juin, mais cette année Tokyo a subi des averses régulières tout au long de l'été, ainsi que d'importantes inondations dans l'ensemble de la région tokyoïte. Les précipitations de vendredi ont conclu la plus longue période de jours pluvieux consécutifs sur la ville depuis le début des relevés en 1886.

Eri Kawanami, une responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA), a déclaré à l'AFP que «la plus longue série de jours pluvieux s'est poursuivie du 27 août au 2 octobre, soit 37 jours consécutifs de pluie». Depuis le début du mois de septembre, Tokyo a reçu 696,5 millimètres de pluie, soit plus de trois fois le niveau normal, selon la JMA.

Effet El Niño

Le temps à l'échelle mondiale est influencé cette année par le phénomène El Niño, un phénomène climatique naturel qui revient tous les deux à sept ans et entraîne une hausse des températures dans l'océan Pacifique. Ses effets se produisent désormais dans un contexte de réchauffement durable des océans causé par les émissions de gaz à effet de serre.

La hausse des températures océaniques augmente également le risque de phénomènes météorologiques extrêmes, rappelle l'observatoire européen Copernicus.

Un océan plus chaud apporte davantage de chaleur et d'humidité à l'atmosphère, ce qui peut intensifier les précipitations et les tempêtes.