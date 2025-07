1/6 Lundi et mardi en particulier, certaines régions connaîtront de fortes précipitations. Photo: Screenshot srf meteo

Janine Enderli

«Il fait tellement chaud.» Cette phrase était dans toutes les bouches ces derniers jours. Une vague de chaleur avec des températures jusqu'à 35 degrés a envahi la Suisse. Un changement d'ambiance radical est attendu en début de semaine. Des températures automnales et de la pluie sont annoncées. A quand le retour de l'été? Voici un aperçu des points les plus importants.

1 Chute des températures

Après un premier rafraîchissement, les températures devraient baisser de près de 10 degrés lundi et mardi. Localement, il faudra s'attendre à des températures avoisinant 14 degrés tôt le matin.

Ensuite, le thermomètre grimpera jusqu'à environ 20 degrés. «C'est un changement de température radical», explique Klaus Marquardt de «Meteo News» à Blick. «Le jour le plus frais sera définitivement le mardi», ajoute le météorologue. La barre des 20 degrés ne sera pas dépassée. Il faudra donc troquer son maillot de bain contre une veste.

2 Pluie et orage

Lundi, le temps sera en partie très nuageux. Il faut s'attendre à de fortes averses sur une grande partie du territoire. Par endroits, il y aura également des orages. Mardi, la situation sera similaire. Le Tessin et les Grisons seront particulièrement concernés par les averses. Celles-ci n'arriveront toutefois que par phases. «Il n'y aura pas de pluie en continu», précise Klaus Marquardt.

La limite des chutes de neige s'abaissera mardi à 2000 mètres.

3 Retour de l'été

L'impression automnale ne restera que peu de temps. Dès mercredi, le mercure repart à la hausse. «Après cette brève accalmie inhabituelle, le temps se réchauffera rapidement», promet l'expert. La plupart du temps, le temps restera sec partout. Pour le week-end, nous pouvons nous attendre à des températures estivales de 30 degrés. Selon Klaus Marquardt, il n'y aura pas non plus de longue phase de fraîcheur par la suite.

4 Humidité de l'air

Lors de la dernière vague de chaleur, l'humidité élevée de l'air a posé un problème à de nombreuses personnes. Le temps chaud et humide a provoqué une transpiration collective dans toute la Suisse. C'est terminé pour le moment. «L'humidité de l'air diminue», explique le météorologue. Les nuits resteront également relativement fraîches. Cela rend les choses plus agréables. «Il ne fait alors plus aussi chaud, mais simplement estival», explique-t-il.

5 Et le reste de l'Europe?

Une violente vague de chaleur a frappé le bassin méditerranéen. En Espagne, il faisait localement 47 degrés. En Grèce, des personnes ont dû se mettre à l'abri d'incendies de forêt. Cela soulève la question: les température seront-t-elles aussi plus agréables dans nos destinations de vacances? «En Espagne aussi, les valeurs baisseront légèrement. Elles ne dépasseront plus la barre des 40 degrés. Néanmoins, il faut s'attendre à ce moment de l'année à des valeurs nettement supérieures à 30 degrés dans la péninsule ibérique», explique Klaus Marquardt. Une petite baisse est à signaler en Italie. Lundi et mardi, il pleuvra surtout sur la côte adriatique. La barre des 30 degrés ne sera plus atteinte.