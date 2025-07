Plusieurs incendies ravagent la Grèce, la Turquie et la France

L'incendie à l'est d'Izmir a déjà coûté la vie jeudi à un homme de 81 ans et à un ouvrier forestier de 39 ans. Photo: Cengiz Malgir

Plusieurs incendies continuent de frapper samedi des pays d'Europe, comme la Grèce et la Turquie, où ils ont fait une troisième victime. Le sud est de la France est également en proie à plusieurs feux après une canicule.

En Turquie, un ouvrier forestier «blessé en luttant contre l'incendie à Odemis», dans la province d'Izmir «est décédé», a annoncé sur X Ibrahim Yumakli, le ministre de l'Agriculture et des Forêts. L'incendie qui a ravagé cette zone à environ 100 kilomètres à l'est de la station balnéaire d'Izmir, avait déjà coûté la vie jeudi à un homme de 81 ans alité et à un ouvrier forestier de 39 ans.

Plus de 600 incendies en une semaine

Le feu a été maîtrisé vendredi soir, tout comme six autres incendies de forêt, principalement dans l'ouest et le centre de la Turquie, selon Ibrahim Yumakli. Les pompiers tentaient en revanche encore de maîtriser un incendie dans la zone côtière méridionale de Dortyol, dans le sud du pays, à la frontière syrienne.

La Turquie a été épargnée par les récentes vagues de chaleur qui ont frappé le reste de l'Europe du Sud. Mais cette semaine, les pompiers ont lutté contre plus de 600 incendies dans ce pays frappé par la sécheresse au cours de la semaine, alimentés par des vents violents.

En Grèce, un homme de 52 ans a été arrêté sur l'île d'Eubée, accusé d'avoir été à l'origine du feu qui a ravagé un millier d'hectares de l'île entre vendredi soir et samedi matin, ont annoncé les pompiers grecs. D'après la chaîne de télévision publique Ert, il débroussaillait un terrain quand le feu s'est enclenché puis est devenu rapidement incontrôlable. Et les pompiers grecs restaient sur le qui-vive en raison des températures élevées et des vents violents dans tous le pays.

La France aussi touchée

En France, les premiers grands incendies de la saison ont éclaté samedi dans le sud, dans les départements des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault, deux départements toujours sous la canicule, provoquant la coupure d'une autoroute en plein week-end de départ en vacances.

«Les véhicules bloqués sur l'autoroute (A9)», dans l'Hérault, «n'ont pas été touchés et ont été protégés», ont indiqué les pompiers, selon lesquels «il n'y a pas de victime, et aucune habitation n'a dû être évacuée». Il est toujours en cours en début de soirée, avec déjà 100 hectares parcourus, selon les pompiers.

Plusieurs centaines d'hectares brûlés

Dans les Bouches-du-Rhône, le feu a en revanche été circonscrit après avoir parcouru une centaine d'hectares de forêts à une quinzaine de km de Marseille (sud-est). L'un en début d'après-midi dans le département de l'Aude, également dans le sud, où il a parcouru 400 hectares et n'est pas encore fixé en début de soirée, selon la préfecture. L'autre, dans le Cher (centre), a parcouru «110 hectares», selon la préfecture, qui précise que les pompiers sont «actuellement à pied d'oeuvre pour contenir les flammes».

Malgré la fin officielle de la vague de chaleur en France, les services météorologiques ont mis en garde samedi, pour la première fois de l'été, contre les risques «très élevés» de feux de forêts dimanche dans les Bouches-du-Rhône (sud), qui concernent aussi deux autres départements, l'Aude et le Var, à partir de lundi.