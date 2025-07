De violents incendies ravagent la côte syrienne

Des incendies violents ravagent la côte syrienne, forçant l'évacuation de villages dans la province de Lattaquié. Les pompiers luttent contre les flammes, entravés par des vents forts et la sécheresse, tandis que la fumée se propage dans plusieurs régions.

Photo: AFP

D'importants incendies de forêt font rage dans la province côtière de Lattaquié, en Syrie, où des villages sont évacués par des secouristes, ont indiqué les autorités vendredi. Depuis plusieurs jours, les incendies se propagent en Syrie, notamment dans les zones côtières, et les pompiers peinent à les éteindre en raison de vents violents et d'une forte sécheresse.

Abdulkafi Kayyal, à la tête de la Direction des catastrophes et des urgences dans la province de Lattaquié, a déclaré à l'agence de presse Sana que les incendies dans la région de Qastal Maaf s'étaient rapprochés de plusieurs villages, dont les pompiers et les membres de la Défense civile évacuent les habitants.

La Défense civile syrienne, également connue sous le nom de «Casques blancs» a mis en garde les habitants contre «la propagation des émissions de fumée dans la partie nord des montagnes côtières, la ville de Hama, sa campagne et le sud de la région d'Idlib».

Les équipes ont «constaté des pertes dans les vergers en raison de la propagation généralisée du feu de forêt dans plusieurs zones de la campagne de Lattaquié», a ajouté la Défense civile. Elle a demandé aux habitants de signaler aux autorités toute personne qu'ils soupçonneraient d'allumer des feux.

Alors que le changement climatique provoqué par l'homme accroît la fréquence des sécheresses et incendies de forêt dans le monde entier, la Syrie a été frappée ces dernières années par des vagues de chaleur, de faibles précipitations et d'importants feux de forêt.

En juin, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait déclaré à l'AFP que la Syrie n'avait pas connu de conditions climatiques aussi mauvaises depuis 60 ans, avertissant que la sécheresse, sans précédent, risquait de plonger plus de 16 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire.

Le pays se relève à peine de près de 14 ans de guerre civile et est en pleine transition, après la chute en décembre du pouvoir de Bachar al-Assad. Selon Abdulkafi Kayyal, la présence de mines et de munitions non explosées dans la zone entrave le travail des pompiers, qui doivent aussi faire face à des vents violents propageant les flammes.