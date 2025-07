Le sud de l'Europe est en feu. Températures élevées, sécheresses et incendies de forêt en Grèce et dans le sud de la France: la canicule fait rage alors que les vacances d'été commencent. Voici les prévisions.

1/5 La canicule s'est installée en Europe et la saison des vacances approche: plus d'un s'inquiète des températures élevées. Photo: AFP

Natascha Ruggli

Une grande partie de l'Europe souffre de la canicule, surtout le sud. Les principales destinations de vacances comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce luttent actuellement contre les températures. Des alertes à la chaleur sont lancées, des incendies de forêt sont combattus dans certaines régions et des températures supérieures à 40°C sont toujours à l'ordre du jour – ce qui inquiète de nombreuses personnes qui se réjouissent de partir en vacances. La chaleur restera-t-elle aussi extrême dans le sud de l'Europe?

Cette semaine, il fera à nouveau chaud à grande échelle. La Suisse s'attend à des températures comprises entre 30 et 35°C, tandis que le reste de l'Europe connaît des conditions météo encore plus extrêmes. Dans le sud en particulier, la barre des 40°C sera franchie à plusieurs reprises. Le météorologue Roger Perret de MeteoNews ose un premier pronostic pour les semaines à venir.

La Turquie et la Grèce bouillonnent

Actuellement, il y a «une large crête anticyclonique en Europe» qui est responsable du temps chaud et ensoleillé, explique Roger Perret. Celle-ci assure certes un temps stable, mais ne durera pas éternellement.

En effet, «un creux venant de l'ouest va déplacer les fortes chaleurs vers l'est de l'Europe». Des pays comme la Turquie ou la Grèce, où des incendies de forêt ont déjà fait rage – par exemple sur l'île grecque de Chios – sont concernés.

Le sud-ouest se rafraîchira partiellement

La France a connu lundi sa nuit puis sa journée les plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de juin, mais doit s'attendre à un «paroxysme» de la canicule mardi, avec 16 départements basculant en vigilance rouge, essentiellement d'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire. Météo-France avait déjà émis une alerte canicule lundi dans 84 des 101 départements du pays.

Mais certaines régions du sud pourront tout de même bientôt respirer. L'auge veille à ce que la situation se calme dans le sud-ouest de l'Europe, explique Roger Perret. Des régions comme l'Espagne ou la France se rafraîchiront en conséquence. Une bonne nouvelle, puisque notre voisin connaît actuellement une vague de chaleur intense. «Nous n'avons jamais connu cela», a déclaré à l'AFP la ministre de l'Environnement Agnès Pannier-Runache.

Les prévisions chaudes se confirment

Mais Roger Perret précise également que «le bassin méditerranéen restera encore rattaché à l'anticyclone». Les températures élevées dans le sud de l'Europe ne disparaîtront donc pas complètement. C'est ce que montre également un coup d'œil sur la carte météo pour l'Italie. Il n'est pas encore question de refroidissement – il fera simplement un peu moins chaud.

L'été chaud et sec a été prévu pour l'Europe. Les modélisations du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et du modèle météorologique américain Climate Forecast System prévoyaient à la mi-mai un temps très chaud et sec pour les mois d'été. Les températures moyennes devaient être de 1 à 2 degrés plus chaudes que la moyenne pluriannuelle. Actuellement, ces prévisions se confirment.