La centrale de Beznau réduit sa puissance à cause de la chaleur

Si la température de l'Aar devait encore se dégrader, les réacteurs de la centrale de Beznau (AG) pourraient être mis à l'arrêt. Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

En raison de la canicule, la température de l'Aar en aval de la centrale nucléaire de Beznau a atteint 25 degrés dimanche. La réduction de puissance, initiée il y a quelques jours, s'est progressivement intensifiée à mesure que la température de l'eau continuait de monter, indique lundi Axpo dans un communiqué.

L'eau de refroidissement de la centrale de Beznau est prélevée dans l'Aar et rejetée dans la rivière après utilisation. En période de forte chaleur, il est essentiel d'empêcher tout réchauffement supplémentaire de l'eau de la rivière, déjà chaude, pour éviter un stress supplémentaire à la faune et la flore aquatiques.

C'est pourquoi l'exploitant de la centrale a dû réagir: il a réduit la veille la puissance des deux réacteurs de la centrale à environ 50%. «La réduction de la puissance du réacteur est une mesure prescrite pour protéger l'équilibre écologique de l'Aar», déclare Michael Kessler, responsable de la division Énergie nucléaire chez Axpo, cité dans le communiqué.

Pas une première

Ce n'est pas la première fois qu'une centrale refroidie par l'eau de l'Aar doit réduire sa puissance en raison de la canicule. Suite aux chaleurs de l'été 2018, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a introduit en 2019 une réglementation transitoire avec effet immédiat concernant le déversement des eaux de refroidissement de Beznau.

Par cette décision, la limite de température fixée à 25 degrés pour les cours d’eau, définie dans l’ordonnance sur la protection des eaux, était rendue obligatoire pour Beznau. Si la limite est dépassée ou menace de l’être, la puissance de la centrale doit être fortement réduite voire mise à l’arrêt. Même avec une puissance réduite, la centrale de Beznau continue de contribuer à l'approvisionnement électrique de la Suisse, précise Axpo. L'exploitant est «en contact étroit avec les autorités de surveillance compétentes et surveille en permanence la température de l'eau.»

Si les conditions météorologiques devaient encore se dégrader, Axpo est techniquement et opérationnellement prêt à arrêter les deux unités si nécessaire, ajoute l'entreprise. Beznau, contrairement aux installations de Gösgen (SO) et de Leibstadt (AG), ne dispose pas de tour de refroidissement.