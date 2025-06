Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

«Quatre-vingt quatre départements en vigilance orange canicule» comme ce qui est prévu par Météo-France pour lundi, «c'est du jamais vu», a souligné dimanche soir auprès de l'AFP la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, en amont d'un comité interministériel de crise. Le précédent record du nombre de départements placés en vigilance orange canicule, le deuxième plus important niveau existant, datait du 23 juillet 2019 avec 81 départements (80 pour la canicule, 1 pour les orages), a indiqué la ministre.

La France subit depuis le 19 juin sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, et sa 33e du 21e siècle, avec déjà des températures autour de 40 degrés dans le sud ce weekend, et celle-ci va encore s'intensifier dans les prochains jours. «On est déjà à 12 jours de vague de chaleur, on se rapproche également des niveaux inédits pour la durée», a ajouté la ministre.

25 départements en vigilance sécheresse

La vague de chaleur la plus longue observée en juin en France remonte à 1976: elle avait duré 14 jours entre le 23 juin et le 6 juillet. Mais elle était beaucoup moins intense. La plus longue tous mois confondus avait duré 23 jours en juillet 1983. «On est vraiment sur un phénomène particulièrement important et inédit, qui est relié au dérèglement climatique avec une multiplication des phénomènes extrêmes, comme les vagues de chaleur, et une intensité qui augmente», a indiqué Mme Pannier-Runacher.

Concernant la sécheresse, 25 départements sont ce dimanche en vigilance et 10 au niveau de crise, entraînant des restrictions importantes des usages. Parmi ces 10, beaucoup de départements du sud de la France (Pyrénées-Orientales, Pyrénées-Atlantiques, Aude, Dordogne, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne) mais aussi certains plus au nord comme l'Indre, le Loiret ou les Ardennes), a noté la ministre.

Sur la sécheresse des sols, qui touche particulièrement les récoltes agricoles, on observe une «dégradation très rapide sur l'ensemble du territoire». Une pollution de l'air est également en train de s'installer pour l'ozone sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, qui pourraient être rejoints par l'Ile-de-France, a ajouté la ministre.