L'été et ses fortes chaleurs ont fait leur grand retour, et déjà certains souffrent de ces températures. Quelques astuces permettent toutefois de garder votre maison bien au frais.

Difficile de trouver le sommeil par ces fortes chaleurs. Photo: Shutterstock

Corine Turrini Flury

Le soleil ne réchauffe pas seulement l'eau de la piscine, mais aussi votre propre appartement. Il devient pénible de se tourner dans son lit à cause de la chaleur et le sommeil est de plus en plus difficile à trouver. Voici quelques conseils pour rendre votre été un peu plus supportable dans votre maison ou appartement.

1 Climatiseurs et ventilateurs

La climatisation est un bon moyen de lutter contre la chaleur. Toutefois, de telles installations sont écologiquement douteuses et de surcroît coûteuses. Mais il y a aussi des solutions moins chères. Les ventilateurs peuvent également aider à lutter contre la chaleur estivale. Ils ne rafraîchissent certes pas, mais le courant d'air est agréable. Un ventilateur est particulièrement efficace lorsqu'il est placé près d'une fenêtre ouverte la nuit. Il transporte ainsi l'air extérieur plus frais vers l'intérieur de la pièce.

2 Aérer correctement et laisser la chaleur à l'extérieur

En aérant bien son logement tôt le matin, puis en fermant les fenêtres, les volets ou les stores, on peut laisser un maximum de chaleur à l'extérieur. Lorsque les températures baissent le soir, une aération transversale permet de rafraîchir et d'aérer les pièces intérieures. Pour les fenêtres de toit, des stores d'obscurcissement spéciaux peuvent bloquer la chaleur et le soleil. Les rideaux et les stores métalliques réfléchissants empêchent également la chaleur de pénétrer.

3 Suspendre des linges humides

Un drap humide suspendu devant la fenêtre ouverte peut apporter un peu de fraîcheur. L'idéal est de le faire pendant la nuit. La chaleur est ainsi extraite de l'air. Toutefois, la pièce doit ensuite être bien aérée pour éviter la formation de moisissures.

4 Eteindre les appareils électriques

Les appareils électriques tels que les ordinateurs, les téléviseurs, les sèche-linge ou les machines à café produisent de la chaleur. Cela vaut également en mode veille. Ceux qui ne sont pas utilisés devraient donc être éteints. Cela permet de réduire la chaleur et d'économiser de l'électricité. Au lieu de sécher le linge dans le sèche-linge, on peut le faire sécher à l'air libre pendant les mois d'été, ce qui est bien moins coûteux.

5 Réduire le temps de cuisson et de pâtisserie

La cuisson et la pâtisserie produisent, eux aussi, beaucoup de chaleur. Lors de la cuisson, il est recommandé de régler la hotte aspirante afin d'évacuer la vapeur chaude vers l'extérieur. Il est également possible d'éteindre le four et la cuisinière quelques minutes plus tôt et de terminer la cuisson des plats avec la chaleur résiduelle. Il est encore mieux de consommer davantage d'aliments légers en été, comme des salades ou du birchermüesli.

6 Des conseils pour un sommeil au frais

Les jours de canicule, une douche froide avant d'aller se coucher peut sembler tentant. Mais ce n'est pas conseillé. En fait, elle stimule la circulation. Il est préférable de prendre une douche tiède. Le pyjama ou la chemise de nuit peuvent être placés au congélateur et les vêtements refroidis peuvent être enfilés avant de se coucher. Il est judicieux d'aérer une dernière fois la chambre à coucher avant d'aller se coucher et d'enlever la couette à cette occasion. Si l'on n'arrive toujours pas à s'endormir, on remplit une bouillotte d'eau froide et on l'emporte au lit en la transformant en bouteille réfrigérante. Les moustiquaires aux fenêtres sont également très pratiques. Ainsi, il est possible de dormir sans moustiques, la fenêtre ouverte et à une température agréable.