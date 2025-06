Voici 36 conseils pour garder la tête froide

1/6 La dernière vague de chaleur de l'année fait encore transpirer la Suisse. Un dôme de chaleur fait monter les températures jusqu'à 37 degrés. Photo: Meteocentrale

Johannes Hillig

La Suisse est sous un dôme de chaleur. Conséquence: il fait très chaud. Heureusement, cette période caniculaire devrait être la dernière de l'année. Selon MétéoSuisse, la situation est surprenante. En effet, il est exceptionnel que la Suisse subisse de telles températures et pendant une telle durée à cette période de l'année.

Lundi, Genève a enregistré son dixième jour consécutif de canicule. Heureusement, un rafraîchissement pourrait intervenir dès ce week-end. Mais d'ici là, il faut garder la tête froide. Plus facile à dire qu'à faire. Voici 37 conseils pour vous aider à lutter contre la chaleur.

1 Boire, boire, boire!

N'oubliez pas de vous hydrater en buvant au moins 1,5 litre par jour. Sinon, vous risquez d'avoir des maux de tête, des problèmes de circulation et même un coup de chaleur. Attention, évitez les boissons glacées. Les liquides froids doivent d'abord être réchauffés à la température du corps, sans quoi ils vous font transpirer encore plus.

2 Privilégiez les boissons chaudes

Au lieu de boissons froides, il vaut mieux boire du thé ou de l'eau tiède. Cette astuce bénéfique devrait vous plaire: mélangez de l'eau et du citron avec du gingembre et du miel.

3 Prenez soin de sa peau

Selon les experts, un test simple permet de savoir si l'on boit suffisamment. Soulevez un pli de peau avec deux doigts, puis relâchez-le. Si vous n'avez pas assez bu, le pli reste en place brièvement. Dans le cas contraire, le pli disparaît immédiatement.

4 Pas de cocktails d'été

Cela peut paraître tentant, mais il vaut mieux renoncer à l'alcool. Il déshydrate le corps. Autrement dit, évitez les cocktails en terrasse. Il en va de même pour le café. La caféine stimule certes la circulation sanguine, mais seulement pendant une courte période. Ce qui stresse le corps.

5 Aérez le matin

N'aérer que tôt le matin, lorsque l'air est plus frais à l'extérieur. Baissez les volets ou tirez les rideaux durant la journée!

6 Ventilateur et glaçons

Installez des ventilateurs. Le mieux est de les faire fonctionner à la vitesse maximale. Accrochez une serviette remplie de glaçons devant. Il ne vous reste plus qu'à profiter de l'air frais.

7 La bouillotte revisitée

Remplissez d'eau glacée une bouillotte lorsque vous allez au lit. Mais attention: il ne faut la poser que sur les bras ou les jambes. Sur le ventre, le refroidissement peut provoquer des troubles rénaux.

8 Suspendez des serviettes mouillées

Les logements, en particulier les appartements, peuvent rapidement se réchauffer. Suspendre des serviettes mouillées ici ou là peut vous aider. Lorsqu'elles sèchent, elles absorbent la chaleur de l'air.

9 Ne prenez pas de douche froide

Il peut sembler intuitif de prendre une douche froide ou un bain froid lorsqu'il fait chaud. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. En effet, l'eau froide provoque une contraction des vaisseaux sanguins. L'irrigation sanguine de la peau augmente et c'est ce qui fait que nous avons chaud. Mieux vaut prendre une douche tiède.

10 Faites des shampooings rafraichissants

Lors de la douche, ajoutez un peu d'huile d'arbre à thé au shampooing. Votre tête sera rafraichie.

11 Gardez la tête froide

La chaleur peut être fatigante, surtout quand on dort. Pour faciliter l'endormissement, il suffit de mettre l'oreiller au congélateur. Bonus pour les personnes allergiques: les températures négatives font mourir les acariens.

12 Ne renoncez pas au pyjama

Cela peut paraître étrange, mais malgré la chaleur, il vaut mieux s'habiller pour aller se coucher. Dormir nu n'est pas une bonne idée. Vous risquez de prendre froid! Pour la couverture, il est préférable de choisir un drap fin en fibres naturelles, comme le coton, la soie ou le lin.

13 Placez un verre près du lit

Pour boire suffisamment, il est utile de placer un verre d'eau près du lit. Le matin, après une nuit chaude, le corps a besoin de suffisamment de liquide.

14 Achetez un lit à eau

Sur les lits à eau, la température peut être réglée individuellement. Ainsi, le soir, on peut se coucher dans un lit rafraîchi.

15 Évitez les plats copieux

La salade, les fruits et les légumes assurent un apport supplémentaire en liquide. Mais, ne mangez pas uniquement des aliments légers. Les plats salés aident à compenser la perte de sel.

16 Mangez épicé

Ce n'est pas pour tout le monde, mais manger épicé aide lors de fortes chaleurs: piment, tabasco ou gingembre. La production de sueur est stimulée et refroidit donc le corps.

17 Évitez l'oignon et l'ail

Renoncer aux oignons et à l'ail en cas de fortes chaleurs, c'est plutôt pour le bien de votre entourage. Ces aliments font transpirer et dégagent une odeur particulière.

18 Cuisinez et cuisez peu

La cuisson et la pâtisserie produisent beaucoup de chaleur dans votre logement. Lors de la cuisson, il est recommandé de mettre la hotte afin d'évacuer la vapeur chaude vers l'extérieur. On peut en outre éteindre le four et la cuisinière quelques minutes plus tôt et finir de cuire les plats avec la chaleur résiduelle.

19 Thé ou vinaigre

Si vous souhaitez réduire votre transpiration, vous pouvez par exemple boire du thé à la sauge ou tamponner un peu de vinaigre de cidre sous vos aisselles le soir.

20 Rasez-vous

La transpiration est presque inévitable par de telles températures. Pour que cela sente moins, il est utile de se raser les aisselles. Ainsi, les vilaines bactéries malodorantes ne trouvent pas de refuge.

21 Le sport à certaines heures seulement

Il vaut mieux privilégier votre séance de sport le matin ou le soir. Plus il fait chaud, plus l'entraînement est fatigant pour le corps. C'est à midi que la chaleur et l'ozone sont les plus élevés. Évitez donc les heures les plus chaudes.

22 Coupez l'électricité

Éteindre les appareils électriques dans la chambre. Ils réchauffent davantage la pièce.

23 Rafraîchissez-vous les pieds

Offrez-vous un bain de pieds rafraîchissant. Au bureau, utilisez des coussins de refroidissement pour les pieds. Ces derniers peuvent gonfler, surtout en cas de travail en position assise.

24 Les cheveux hauts ou courts

La chaleur peut s'accumuler sous les cheveux longs. Attachez vos cheveux vers le haut. Plus drastique: les raccourcir ou les raser. Les cheveux courts sont plus agréables.

25 Protégez-vous votre tête

Les risques d'insolation sont élevés lorsque le soleil brille longtemps et directement sur la tête et la nuque. Le chapeau ou la casquette sont les meilleurs remèdes.

26 Mettez de la crème

N'oubliez surtout pas la crème solaire! Il est recommandé d'appliquer au moins un indice solaire de 15. Mais attention: si vous appliquez plusieurs couches de crème, la durée de la protection n'est pas augmentée. Elle est seulement renouvelée.

27 Renoncez au maquillage

En principe, il faut éviter de trop se maquiller pendant les mois d'été. Une crème de jour hydratante et teintée avec une protection UV peut être un remède approprié. C'est déjà une bonne base.

28 Portez des vêtements appropriés

Comme pour les draps, le coton, la soie ou le lin sont recommandés. Évitez le polyester! Les fibres chimiques ne sont pas respirantes.

29 Chaussez-vous bien

Les ballerines à lacets, les talons ou les sandales à lanières étroites font gonfler les pieds. Les Birkenstock, les espadrilles, les sandales de bain offrent plus de liberté.

30 Rafraîchissez-vous la nuque

Placer un linge froid sur la nuque ou sur les poignets. Cela permet de se rafraîchir rapidement.

31 Allez au lavabo

Passer les avant-bras, les poignets ou les jambes sous l'eau fraîche rafraîchit le corps.

32 Ne fumez pas

Attention aux fumeurs: la nicotine rétrécit les vaisseaux et le corps a plus de mal à évacuer la chaleur.

33 Cherchez la fraîcheur

Chercher des endroits où il fait frais: forêt, montagne ou cave. L'ombre des arbres est préférable à celle des parasols. En effet, ils agissent comme une climatisation naturelle.

34 Allez à la piscine

Pas de surprise à ce sujet. Un plongeon dans l'eau peut faire des miracles. Ceux qui le peuvent devraient passer les derniers jours de canicule de cette année à la piscine.

35 Chassez la chaleur manuellement

Une méthode simple mais géniale, surtout pour les pendulaires: l'éventail. Il permet de se rafraîchir rapidement.

36 Profitez de l'été

Pas de panique, le temps devrait bientôt se rafraîchir. Essayez de profiter des derniers jours de chaleur plutôt que de les diaboliser. Le mieux est de déguster une glace ou de faire un barbecue.