Le début printemps est jusqu'à présent ensoleillé. Par endroits, il fait même déjà plus de 15 degrés, et même plus! Mais de sombres nuages sont en route vers la Suisse. Un mauvais présage pour Pâques?

1/2 Il fait encore beau. Beaucoup de soleil, peu de nuages. Mais le temps va changer en fin de semaine. Photo: keystone-sda.ch

Johannes Hillig

L’hiver est derrière nous! (Presque) fini la neige, le froid et la glace. Le soleil printanier ne cache plus sa joie: en cette fin de semaine, les températures dépasseront les 20 degrés dans plusieurs régions de Suisse. Mais cette chaleur soudaine a aussi ses conséquences, car la sécheresse gagne du terrain.

Dans les vallées italophones du sud du pays et certaines régions du canton de Berne et du Valais, les autorités ont décrété une interdiction absolue de faire du feu. En cause: un risque d’incendie de forêt élevé (niveau 3-4), comme le rapporte la Confédération sur son application Alertswiss.

Mais malheureusement, ce beau temps ne va pas durer. «Le courant anticyclonique faiblit. Samedi sera une journée de transition», explique Klaus Marquardt de MeteoNews à Blick. Le ciel se couvrira peu à peu, et le soleil finira par disparaître derrière une couche de nuages. «Il y aura des épisodes d'averses. Surtout dans le sud», explique le météorologue. La Suisse romande sera aussi touchée par des pluies persistantes à partir de dimanche.

Et ce n’est pas tout! Un nuage de poussière venu du Sahara pourrait se mêler au décor, rendant l’atmosphère légèrement brumeuse.

La nature attend la pluie

Côté températures, l’ambiance reste douce: «L’air qui arrive est non seulement poussiéreux, mais aussi chaud, précise Klaus Marquardt. Les températures atteignent 20 à 22 degrés sur une grande partie du territoire, et avec l'arrivée progressive du foehn, elles avoisinent les 23 degrés.»

Mais le dimanche des Rameaux pourrait bien tomber à l’eau. Et les jours suivants ne s’annoncent pas plus cléments. Toutefois, la pluie sera bénéfique pour la nature. «Les plantes et les cours d’eau en profiteront. Mais cela ne suffira pas à rehausser le niveau des lacs», nuance le météorologue. Actuellement, les lacs de Zurich, Brienz, Constance et Bienne affichent des niveaux inférieurs à la moyenne saisonnière.

Sans oublier le soulagement pour les allergiques au pollen, car la pluie devrait faire baisser la concentration de particules dans l'air.

Un Jeudi saint décisif?

La semaine de Pâques s’annonce humide. «Il est encore trop tôt pour se prononcer avec certitude, mais des précipitations sont possibles. Il faudra encore patienter pour y voir plus clair», tempère Klaus Marquardt de MeteoNews.

Un élément semble toutefois se préciser: le Jeudi saint pourrait marquer une chute des températures. L’ambiance printanière laisserait alors place à un coup de frais.