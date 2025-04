Pour le moment, l'année 2025 est bien trop sèche. Les spécialistes se préoccupent déjà de la sécheresse. Sans grosses précipitations «dans les mois à venir», MeteoNews s'inquiète mardi d'une production d'énergie au rabais, du manque d'eau et du recul des glaciers.

Une sécheresse record assoiffe en particulier le Valais et les Grisons

Le niveau des cours d'eau suisses est bien bas en ce début 2025. Le lac du Klöntal (GL), ici fin 2023, est encore à risque. Photo: Keystone

Ce début d'année a été nettement trop sec pour les rivières et les lacs de Suisse. Ceux-ci ont atteint parfois des niveaux record – comme le lac de Constance – et la situation n'est pas près de s'améliorer, avertit MeteoNews ce mardi 8 avril. Le temps devrait rester sec au moins jusqu'à samedi.

Des précipitations généralisées et durables seraient nécessaires pour que les niveaux des lacs et des rivières puissent se normaliser, confirme mardi l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), interrogé par Keystone-ATS. Des orages isolés et locaux peuvent ponctuellement entraîner une hausse, mais n'ont guère d'influence au niveau suprarégional.

Il pleuvra enfin, mais pas assez

«Sur l'ensemble du pays, on constate actuellement un déficit de précipitations de près de 25% cette année» par rapport aux moyennes mesurées entre 1991 et 2020, informe MeteoNews. Le Valais, les Préalpes ainsi que le nord et le centre des Grisons sont particulièrement touchés. Dans certaines régions, il est tombé pour le moment moins de la moitié de la quantité normale de précipitations.

Selon MétéoSuisse, la semaine prochaine (du 14 au 20 avril) pourrait amener son lot de précipitations. La raison? Un afflux d'air doux et humide prévu pour dimanche sur les Alpes, lui-même «dû à une dépression qui se logera sur la péninsule ibérique dès samedi».

Mais pour MeteoNews ce passage pluvieux ne suffira sans doute pas à détendre la situation de sécheresse actuelle. Les précipitations mensuelles pourraient bien rester en dessous des moyennes.