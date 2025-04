1/4 Le rhume des foins ruinent les sorties en extérieur de nombreuses personnes. Photo: Keystone

Sandra Meier

Pour certains, le printemps rime avec promenade sous les premiers rayons du soleil. Pour d'autres, ce n'est qu'une période de souffrance continue: éternuements, nez qui coule ou encore yeux qui démangent.

Ces prochains jours, la situation sera particulièrement intense pour les personnes allergiques. Entre l'absence de pluie et les températures douces, les conditions favorisant la présence de pollen seront toutes réunies. Un simple coup d'œil sur les prévisions polliniques de «MeteoNews» suffit.

La concentration de pollen est importante dans pratiquement toute la Suisse. (Source: Meteo News)

Aujourd'hui, le nombre de personnes souffrant d'une allergie au pollen est particulièrement élevé. «Le rhume des foins semble se répandre comme une épidémie. En 1900, à peine 1% de la population suisse en souffrait, aujourd'hui ce sont 30%», déclare Thomas Kündig, professeur de dermatologie et d'allergologie et directeur de la clinique dermatologique USZ, cité dans un article de l'hôpital universitaire de Zurich.

Interrogé par Blick, Thomas Kündig précise: Si l'on parle médicalement d'une «allergie au pollen», 20 à 25% de la population sont actuellement concernés. Avec les sensibilisations, le chiffre est plus élevé. L'expert fait référence aux personnes qui présentent déjà des anticorps contre le pollen, mais qui ne présentent pas encore de symptômes.

« Je m'attends en tout cas à une nouvelle augmentation, la courbe est raide vers le haut Thomas Kündig, expert en dermatologie et allergologie »

Les chiffres devraient encore augmenter à l'avenir. Le rhume des foins et d'autres allergies gagnent du terrain dans le monde entier. «Je m'attends en tout cas à une nouvelle augmentation, la courbe est raide vers le haut», déclare Thomas Kündig.

Les experts voient plusieurs causes à cette propagation.

1 Les facteurs environnementaux

L'augmentation des températures permet aux plantes de fleurir plus tôt et de répandre leur pollen plus longtemps. Les arbres, les arbustes ou les graminées libèrent davantage de pollen.

Le changement climatique favorise également la propagation de plantes invasives très allergènes comme l'ambroisie. De plus, la pollution atmosphérique renforce l'agressivité des pollens et donc les réactions allergiques.

2 L'hypothèse de l'hygiène

Un environnement trop propre pendant l'enfance peut sous-utiliser le système immunitaire. Les personnes qui grandissent en ville ont tendance à présenter un risque d'allergie plus élevé. La raison: les enfants citadins sont souvent moins en contact direct avec la nature, les animaux et d'autres sources de ce que l'on appelle les microbes, qui entraînent le système immunitaire.

En d'autres termes, des substances inoffensives comme le pollen sont considérées à tort comme une menace. Parallèlement, les poussières fines et les gaz d'échappement irritent les voies respiratoires et renforcent les symptômes. Des études montrent que les enfants qui grandissent dans des fermes souffrent moins souvent d'allergies.

3 Les facteurs génétiques

Les enfants de personnes allergiques ont un risque plus élevé de développer eux-mêmes une allergie. Si les deux parents sont concernés, la probabilité que l'enfant tombe également malade augmente à plus de 60%.

Par ailleurs, certains aliments peuvent également aggraver le rhume des foins. Il s'agit d'allergies dites croisées. La raison: certains pollens contiennent des protéines qui ressemblent à certaines protéines présentes dans les aliments. De ce fait, le système immunitaire peut également réagir à ces dernières – en particulier pendant la saison pollinique, lorsque le système immunitaire est de toute façon davantage sollicité.