La magie de Noël est présente en Suisse, mais le brouillard assombrit l'ambiance sur le Plateau. Les prévisions météorologiques annoncent un temps instable avec de la pluie et une hausse des températures, atteignant jusqu'à 15 degrés la semaine prochaine.

Angela Rosser

La magie de Noël embaume notre pays. Les marchés attirent les visiteurs avec du vin chaud et de la raclette, tandis que les stands proposent bonnets, bougies et mélanges d’épices. Mais un élément vient un peu ternir l’ambiance: la météo. Et ce, au sens strict du terme.

Le brouillard épais plonge les villes du Plateau dans une obscurité presque constante, alors qu’en altitude le ciel bleu persiste. Klaus Marquardt, météorologue chez Meteo News, nous offre ses prévisions pour les jours à venir. «Aujourd’hui, rien ne change vraiment: gris en plaine, bleu en montagne. Dans les jours à venir, le temps deviendra également instable, même en altitude», indique-t-il à Blick.

La pluie va tomber

Le soleil n'est pas trop loin: à partir de 1000 mètres d’altitude, il brille. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la pluie a fait son retour dans de nombreuses régions de Suisse. Mais Klaus Marquardt nuance: il s'agit de «gouttes sans grande importance». Les routes seront donc humides, mais sans véritables flaques.

Samedi, une perturbation arrivera par l’ouest, accompagnée d'averses plus soutenues. La limite des chutes de neige remontera autour de 1500 mètres.

Dimanche, l'arrivée d’un front chaud apportera surtout de nombreux nuages et un peu de pluie. La limite de la neige poursuivra sa hausse, atteignant progressivement 2000 mètres. Les amateurs de sports d’hiver devront encore patienter. «Skier ce week-end n’a rien d’enthousiasmant à cause de la visibilité médiocre», prévient le spécialiste.

Des températures allant jusqu'à 15 degrés

Cette remontée de la limite des chutes de neige s’accompagnera d’une hausse marquée des températures. Au début de la semaine prochaine, le thermomètre affichera même largement des valeurs positives. «Les températures vont grimper fortement», confirme Klaus Marquardt. Les météorologues anticipent localement jusqu’à 15 degrés, selon leur dernier billet de blog. «Mardi, l'isotherme zéro degré se situera déjà au-dessus de 3000 mètres.»

A moyen terme, la situation ne devrait guère changer selon les prévisions actuelles. «D’après le modèle du moment, on est très loin des conditions hivernales. On pourrait presque parler de sensations printanières pendant l’Avent», sourit Klaus Marquardt. Il refuse toutefois de se prononcer sur les chances d’un Noël blanc. «Il est encore trop tôt pour le dire, mais nous surveillons cela de très près.»