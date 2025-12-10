DE
Les premières prévisions sont là!
Pouvons-nous rêver d'un Noël blanc cette année?

Les premiers experts livrent déjà leurs prévisions pour un Noël sous la neige. Ils rappellent par ailleurs la règle essentielle qui permet de savoir si la neige peut, ou non, atteindre les basses altitudes.
Publié: il y a 30 minutes
Noël sera-t-il blanc cette année?
Photo: Shutterstock
Janine Enderli

Paysages enneigés, ambiance chaleureuse et feutrée, descentes en luge même en plaine: chaque année, nombreux sont ceux qui rêvent d’un Noël blanc. Pourtant, en plaine notamment, ce souhait tient souvent du conte de fées. Selon les chiffres de Meteo News, depuis 2010, seules les années 2010 et 2024 ont offert un Noël sensiblement plus enneigé en basse altitude.

Mais qu'en sera-t-il cette année? Roger Perret, météorologue chez MeteoNews, explique dans un billet récent ce que signifie réellement un «Noël blanc»: «Nous parlons de Noël blanc lorsque soit le 24, soit le 25, soit le 26 décembre, il y a au moins un centimètre de neige lors de la mesure officielle de la neige effectuée par MétéoSuisse à 7h». Il ne suffit donc pas que quelques flocons tombent en journée si, lors de la mesure, la neige a déjà fondu.

Un expert allemand tranche

Pour Noël 2025, les premiers experts ont déjà donné leur pronostic. Leur verdict est clair: ce sera vert, pas blanc. «Le temps restera le même. Nous avons actuellement la situation météorologique la plus hostile à l'hiver que l'on puisse imaginer. Un anticyclone stable est suspendu au-dessus de l'Europe centrale. De plus, de l'air doux nous parvient du sud-ouest de l'Europe», analyse Dominik Jung, météorologue diplômé, pour «Bild», en évoquant la situation en Allemagne.

Et en Suisse? Selon Roger Perret de Meteo News, l'horizon temporel est encore trop lointain pour donner des tendances fiables sur un Noël blanc en plaine. Il se risque néanmoins à un bref coup d'oeil sur les modèles.

Il y a une lueur d'espoir

Les prévisions dites d'ensemble du modèle météorologique européen ECMWF fournissent les premières indications sur la situation jusqu'à la veille de Noël. Elles prennent en compte 50 scénarios différents (Members), basés sur des conditions initiales légèrement différentes, et donnent une idée de la probabilité de différentes évolutions météorologiques.

Pour la neige en basse altitude, la règle générale est la suivante: lorsque les températures sont inférieures à -5 degrés à environ 1500 mètres, la neige est également possible en plaine. Jusqu'au 20 décembre, tous les scénarios restent toutefois au-dessus de cette valeur. Ce n’est qu’à l’approche de Noël que quelques scénarios envisagent des températures suffisantes pour permettre des chutes de neige à basse altitude. Mais savoir si cela suffira à former un manteau blanc reste, à ce stade, totalement incertain.

Les prévisions d'ensemble pour la région de Zurich : quelques-uns des 50 scénarios indiquent des températures de -5 degrés à 850 hectopascals ou moins, juste avant et pendant Noël.

Selon Roger Perret, les premières tendances ne sont donc pas très prometteuses, mais il reste une lueur d'espoir: «L'année dernière, la situation semblait longtemps mauvaise, jusqu'à ce que la neige tombe juste avant Noël.»

Prévision de neige pour le 24 décembre: actuellement, ce sont surtout les régions de montagne qui sont fortement colorées.
