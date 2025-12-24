DE
Quelle météo pour le 25 décembre?
Quelques flocons de neige pourraient tomber à Noël, mais…

La Suisse espère un Noël blanc, mais à basse altitude, les flocons devraient se faire rares. Selon MeteoNews, seules quelques villes pourraient voir une fine couche de neige le 25 décembre.
Publié: 16:09 heures
1/4
Il ne fera probablement pas blanc à Noël en plaine. (Image symbolique)
Photo: imago/Jan Eifert
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Le 25 décembre sera-t-il blanc ou vert? Au-delà du contenu des cadeaux, la météo de Noël reste l'une des grandes questions des fêtes. Nombreux sont ceux qui espèrent un Noël blanc. Mais à basse altitude, ces dernières années, le paysage est souvent resté désespérément vert.

En plaine, on peut envisager quelques flocons dès la veille de Noël, indique Roger Perret de MeteoNews. Un courant d’est apporte en effet de l’air froid sur le pays. Du Jura à Zurich et Saint-Gall, en passant par l’Argovie, des chutes de neige sont attendues. Elles pourraient également toucher la Suisse centrale, l’est, notamment les Grisons, ainsi que le sud du Valais. 

Cela signifie-t-il un réveil immaculé le 25 décembre? Malheureusement non… On peut tout au plus espérer une légère pellicule blanche à Saint-Gall ou à Lucerne, selon Roger Perret. Des doutes planent encore pour la Suisse romande.

Gris en bas, bleu en haut

Alors que les nuages ne devraient apporter que quelques flocons isolés la veille de Noël, les températures resteront pleinement hivernales. Partout en Suisse, elles frôlent zéro degré, à l’exception du sud où elles atteignent environ huit degrés, tandis qu’à 2000 mètres, le mercure peut descendre jusqu’à –10 degrés. 

En plaine, le ciel restera gris et brumeux, surtout dans le nord – une ambiance dont il faudra s’accommoder pendant les fêtes. Quelques centaines de mètres plus haut, en revanche, c’est un tout autre décor: grâce à un anticyclone venu du nord, le temps sera ensoleillé dès le 25 décembre, surtout en montagne, avec des températures plus douces. Selon Roger Perret de MeteoNews, les conditions annoncées sont «idéales pour les sports d’hiver».

Mais si le ciel est bleu en haut, il restera couvert en bas. La limite du stratus ne devrait pas descendre sous les 1000 mètres à Noël comme à la Saint-Etienne le 26 décembre. Malgré cela, les températures demeureront hivernales, proches de zéro degré.

Dans le sud, le soleil laissera place à la pluie la veille de Noël, et le temps restera nuageux durant Noël. Une lueur d'espoir ensoleillé est toutefois à prévoir à partir du 28 décembre!

