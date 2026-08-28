Entre avril et juillet 2026, la Suisse a connu sa période la plus chaude et sèche jamais enregistrée. La température moyenne a dépassé de 2,7°C la norme, avec seulement 54% des précipitations habituelles.

ATS Agence télégraphique suisse

La situation n'a jamais été aussi extrême: d'avril à juillet 2026, la Suisse a connu la période la plus chaude et la plus sèche depuis le début des relevés. C'est ce qu'ont annoncé vendredi MétéoSuisse, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

La température moyenne à l’échelle nationale a dépassé de 2,7 degrés la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, établissant ainsi un nouveau record. Dans le même temps, seules 54 % des précipitations habituelles ont été enregistrées. La sécheresse a été particulièrement marquée dans le Jura (seulement 45% des précipitations normales) et sur le Plateau (47%). Entre avril et août, de nouveaux records de déficit ont été enregistrés dans 139 des 408 stations de mesure.

Réchauffement important des cours d’eau

Les conséquences sont clairement visibles dans les cours d’eau: environ 40% des stations de mesure ont enregistré de nouveaux records de basses eaux entre début juin et mi-août. Le Plateau central et oriental, les Préalpes et les Grisons ont été particulièrement touchés. Le débit du Rhin, lui aussi, a été inhabituellement faible.

De plus, les faibles niveaux d’eau ont entraîné un réchauffement important des cours d’eau. Près de 60% des stations de mesure ont signalé de nouveaux records de température. Dans plusieurs régions, les records des étés caniculaires de 2003 et 2018 ont même été battus. A Berne, l’Aar a atteint 24,8 degrés le 14 juillet.

Les experts attribuent ces événements au changement climatique. On observe en effet une multiplication des étés chauds et secs depuis 2003. Des événements tels que ceux de l’été 2026 correspondent aux scénarios climatiques de MétéoSuisse et de l’EPFZ.