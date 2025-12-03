Somedia obtient la concession radio du sud-est suisse

Le Tribunal administratif fédéral confirme l'attribution de la concession radio pour le sud-est de la Suisse et Glaris au groupe Somedia. Cette décision met fin au projet de Radio Alpin Grischa, dirigé par Roger Schawinski.

ATS Agence télégraphique suisse

La concession radio pour la région du sud-est de la Suisse et Glaris reste définitivement en main du groupe Somedia. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision prise en janvier dernier à l'issue d'un revirement par rapport à l'octroi à Radio Alpin Grischa, prononcé un an plus tôt par le DETEC.

En janvier 2024, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a attribué la concession radio pour cette région à Radio Alpin Grischa. Cette société dirigée par l'homme de médias Roger Schawinski était alors encore en fondation.

Le groupe Somedia, qui détenait la concession jusque-là avec sa station au nom quasi similaire Radio Grischa, a alors déposé un recours contre cette décision. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) lui a donné gain de cause en janvier dernier et réattribué la concession radio.

Nombre d'employés dans la programmation

Dans la foulée, Radio Alpin Grischa a déposé une demande de révision pour lever cette décision et que le cas soit reconsidéré. La société dirigée par Roger Schawinski estimait que le TAF n'avait pas tenu compte de faits importants en omettant que Radio Alpin Grischa avait prévu le nombre nécessaire de collaborateurs dans la programmation. Dans son verdict communiqué mercredi, le TAF a conclu qu'une révision de sa décision n'a pas lieu d'être. L'attribution de la concession au groupe Somedia est donc maintenue jusqu'en 2034.

La demande de concession de Radio Alpin Grischa ne contenait aucune indication claire et nette du nombre de postes dans le domaine de la programmation, observe le TAF. En outre, une demande de révision n'a pas force de remettre en question les considérants juridiques d'un jugement.

Déception de Schawinski et fin du projet

Roger Schawinski et son partenaire de projet Stefan Bühler «prennent acte avec regret» de la décision du TAF, indique Radio Alpin Grischa. Ils abandonnent leur combat pour cette concession et vont, du même coup, mettre un terme à la diffusion sur Internet de leur programme en ligne pour la région du sud-est.

De son côté, le président du conseil d'administration de Somedia, Silvio Lebrument, exprime sa satisfaction: «Nous avons toujours eu confiance que la procédure juridique irait en notre faveur – cela s'est confirmé une nouvelle fois.» (Arrêt A-1452/2025 du 19.11.2025)