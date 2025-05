A Berne, plusieurs centaines de personnes ont bravé l'interdit pour dénoncer la guerre à Gaza et accuser Israël de «génocide». La manifestation non autorisée a rapidement pris une tournure tendue dans les rues de la capitale.

Les activistes ont exigé l'arrêt immédiat des coopérations militaires, économiques, culturelles et académiques avec Israël. Photo: Keystone-SDA/Miriam Abt

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs centaines de personnes ont participé samedi après-midi à Berne à une manifestation non autorisée contre la guerre à Gaza. Elles ont traversé la vieille ville pour «condamner le génocide commis par l'armée coloniale d'Israël».

Les manifestants se sont rassemblés sur la place de la gare et se sont dirigés vers la vieille ville en passant par la Place fédérale, a constaté une journaliste de l'agence Keystone-ATS sur place. Les manifestants ont crié des slogans tels que «Free, free Palestine» (Libérez la Palestine) et «Switzerland, you can't hide» (Suisse, tu ne peux pas te cacher). Ils ont également allumé des feux d'artifice et des fumigènes.

Heurts avec la police

Devant le pont de Kirchenfeld, les participants se sont heurtés à la police qui a fait usage de gaz lacrymogènes. Aucune demande d'autorisation pour la manifestation n'avait été déposée auprès de la ville de Berne, a indiqué cette dernière à Keystone-ATS.

Les manifestants ont notamment exigé l'arrêt immédiat de toutes les coopérations militaires, économiques, culturelles et académiques «avec l'Etat génocidaire israélien».