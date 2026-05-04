La tragédie de Crans-Montana a été au cœur d’un échange entre Guy Parmelin et Georgia Meloni à Erevan. Le président suisse a promis que le Conseil fédéral examinerait le remboursement des frais hospitaliers des victimes.

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin a profité lundi du sommet de pays européens à Erevan pour mener des entretiens bilatéraux. Il s'est entretenu avec la cheffe du gouvernement italien Georgia Meloni au sujet de Crans-Montana, avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au sujet des mesures de protection dans le secteur de l'acier et avec le président français Emmanuel Macron à propos du sommet du G7 à Evian.

La tragique incendie de Crans-Montana (VS) a été au cœur de l'entretien avec Georgia Meloni, a déclaré Guy Parmelin aux journalistes suisses à Erevan. Il lui a confirmé que le Conseil fédéral allait se pencher sur la question du remboursement des frais hospitaliers. Le Conseil fédéral s'appuiera pour cela sur les dispositions légales, a ajouté le président de la Confédération. Il a également convenu avec Mme Meloni que les autorités compétentes des deux pays resteraient en contact.

Mark Carney invité

Selon Guy Parmelin, l’entretien a duré environ cinq à dix minutes et s’est déroulé en marge de la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) dans la capitale arménienne. Celle-ci regroupe tous les Etats européens à l’exception de la Russie et de la Biélorussie. Les dirigeants de l’Union européenne (UE), du Conseil de l’Europe, de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en font également partie.

Lors de cette huitième réunion de la CPE, le premier ministre canadien Mark Carney a été le premier non-Européen à participer à l’événement en tant qu’invité. Celui-ci a lieu deux fois par an.

«Pas de bonne solution» pour l’acier

Guy Parmelin s’est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au sujet des mesures de protection de l’acier prévues par l’UE. «Ce ne sera pas si simple», a déclaré le président de la Confédération et ministre de l’économie. La Commission européenne ne propose «pas de bonne solution», selon lui.

L'Union européenne envisage d'introduire de nouvelles mesures de protection dans le secteur de l'acier à partir du 1er juillet. Celles-ci prévoient notamment de réduire de moitié environ les volumes d'importation en franchise de droits par rapport à ce qui était le cas jusqu'à présent. La mesure prévue concerne également la Suisse. Le Conseil fédéral et la Commission européenne devront négocier de nouveaux quotas dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Possible appel le 14 juin

A une question de l'agence de presse Keystone-ATS demandant si l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions (initiative pour la durabilité)» avait été abordée, Guy Parmelin a répondu qu'il téléphonerait à Ursula von der Leyen si l'initiative était acceptée le 14 juin. En cas de «non», aucun appel ne serait alors nécessaire.

L'initiative visant à freiner la croissance démographique en Suisse prévoit, en dernier recours, la dénonciation de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Récemment, Mme von der Leyen a déclaré qu'elle était convaincue que la Suisse, en tant que partenaire fiable, respecterait ses engagements internationaux envers l'UE.

Discussion sur le sommet du G7 à Evian

Vers la fin de l’événement, Guy Parmelin s’est également entretenu avec le président français Emmanuel Macron. Il a discuté avec lui de l’organisation du sommet du G7 en juin à Evian. Le lieu étant situé non loin de Genève, il faudra notamment coordonner la question de la sécurité. Les discussions à ce sujet seront menées au sein d’un groupe de travail.

Le président de la Confédération lui-même devrait être invité à l'événement du G7, a-t-il déclaré. Il participera au dîner de gala, mais ne sait pas encore exactement quand cela aura lieu. Le G7 réunit les sept plus grandes économies démocratiques du monde. Il s'agit des Etats-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et du Canada.

Sommet européen en Suisse

Le président de la Confédération s'est aussi entretenu avec le président du Conseil européen, António Costa, au sujet de la prochaine réunion de la CPE en Suisse. Celle-ci devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2027 et l'équipe de António Costa y joue un rôle important.

Le Vaudois a également abordé ce sujet avec le chef du gouvernement irlandais, Micheal Martin, car l’Irlande organise la prochaine réunion cet automne. Guy Parmelin s’interroge notamment sur les thèmes qui devraient être au centre des discussions, sur la manière dont le format sera précisément défini. Le lieu de la réunion en Suisse n’est pas encore fixé.