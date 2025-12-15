DE
La route barrée
Une importante intervention policière a été menée à Lucerne

Une importante opération de police a été menée dans le quartier de Littau à Lucerne ce lundi matin. Les riverains ont été priés de rester chez eux. L'intervention est toutefois terminée, indique la police locale.
Publié: 11:02 heures
|
Dernière mise à jour: 11:13 heures
Une importante opération de police est en cours à Lucerne.
Photo: Screenshot Google Maps
Angela Rosser

La police cantonale de Lucerne a mené une importante opération à la Luzernerstrasse à Lucerne-Littau. Comme l'écrit un lecteur à «20 Minuten», les riverains ont été priés de ne pas quitter leurs maisons et la rue a été fermée. «Tout le monde doit fermer les portes à clé et il y a des policiers armés devant toutes les portes des appartements», expliquait le lecteur au média.

La police a confirmé l'opération à la demande de Blick, mais elle est désormais terminée, a indiqué le porte-parole Urs Wigger. Plus d'informations suivront dans la journée.

