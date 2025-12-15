Une importante intervention policière a été menée à Lucerne

Angela Rosser
La police cantonale de Lucerne a mené une importante opération à la Luzernerstrasse à Lucerne-Littau. Comme l'écrit un lecteur à «20 Minuten», les riverains ont été priés de ne pas quitter leurs maisons et la rue a été fermée. «Tout le monde doit fermer les portes à clé et il y a des policiers armés devant toutes les portes des appartements», expliquait le lecteur au média.
La police a confirmé l'opération à la demande de Blick, mais elle est désormais terminée, a indiqué le porte-parole Urs Wigger. Plus d'informations suivront dans la journée.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit