Des messages violents ont été tagués entre vendredi soir et samedi matin sur les murs d'une école à Lucerne. Ils menacent d'une tuerie lundi et profèrent des menaces de mort contre un homme et sa famille.

Des tags menaçants annoncent une fusillade dans une école de Lucerne ce lundi

Des tags menaçants annoncent une fusillade dans une école de Lucerne ce lundi

1/5 Cette menace était affichée sur le mur de l'école. Photo: Lecteur reporter

Sandra Marschner

Des lettres majuscules géantes écrites à la peinture rouge vif: il était impossible de passer à côté des messages tagués sur la façade de l'école Ruopigen, dans le quartier de Reussbühl à Lucerne. Entre vendredi soir et samedi matin, plusieurs menaces de mort et des appels à une tuerie ont été rédigés sur les murs de cette école secondaire.

Le contenu des messages choque: «Amoklauf am Montag herr...», qui signifie «Fusillade lundi monsieur...». Le nom a été anonymisé par Blick pour protéger l'identité de la personne menacée. «Je vais tuer ta famille HS», peut-on lire. En allemand, l'abréviation «HS» correspond à l'insulte «fils de pute».

La police enquête

«Ma famille habite juste à côté de l'école», explique le lecteur qui a rapporté l'événement à Blick. Il se trouvait samedi avec sa compagne et leur enfant sur une aire de jeux toute près de l'établissement scolaire. «Tout à coup, quelqu'un s'est approché de nous et nous a fait remarquer qu'il y avait des messages tagués sur les murs de l'école.»

«Nous sommes immédiatement allés voir et avons vu la police et le concierge sur place», poursuit-il. «Je pense qu'il s'agit d'un élève haineux», suppose-t-il. Il ne semble pas inquiet pour autant: «La police nous a expliqué qu'elle prenait l'affaire au sérieux et qu'elle voulait également se rendre sur place lundi.»

Interrogée, la police lucernoise confirme que plusieurs dégradations ont été commises dans un bâtiment scolaire de la ville de Lucerne. «Des investigations sont en cours pour retrouver les auteurs», explique le porte-parole de la police, Yanik Probst. La police lucernoise est en contact avec l'école. Aucune autre information ne peut être donnée en raison de l'enquête en cours, précise-t-on à la police.