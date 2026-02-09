Une série de cambriolages à Hochdorf début septembre dernier a permis à la police lucernoise de mettre la main sur une bande de six hommes. Ceux-ci sont suspectés de plus de 160 délits semblables dans au moins onze cantons.

AFP Agence France-Presse

Une série de cambriolages à Hochdorf, début septembre, a conduitla police lucernoise à interpeller six hommes. Ils sont suspectés d’avoir commis plus de 160 vols similaires dans au moins onze cantons.

Après les cambriolages dans des entreprises commerciales à Hochdorf, la police lucernoise a saisi des biens présumés volés et des outils de cambrioleurs dans le véhicule des suspects arrêtés. Les investigations sous l'autorité du ministère public chargé des délits spéciaux ont révélé que ces derniers, originaires du Kosovo et âgés de 26 à 57 ans, faisaient partie d'un groupe criminel opérant à l'échelle nationale, ont indiqué lundi les autorités lucernoises.

La bande est accusée d'avoir commis, dans des compositions variables, 161 cambriolages dans au moins onze cantons. Les commerces et les entreprises étaient leurs principales cibles, de l'argent liquide constituant le butin recherché. Le montant des délits s'élève à environ 590'000 francs, les dommages matériels à quelque 705'000 francs. La présomption d'innocence s'applique, rappellent la police et la justice dans leur communiqué.