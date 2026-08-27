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Il trouve les 6 bons numéros!
Un petit veinard gagne une rente de 2222 francs sur cinq ans

Grâce à Eurodreams, un joueur a obtenu une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans. La Loterie Romande a annoncé les numéros gagnants: 6, 12, 29, 30, 35 et 38.
Publié: il y a 19 minutes
Grâce à Eurodreams, un joueur a obtenu une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a coché les six bons numéros 6, 12, 29, 30, 35 et 38, a annoncé la Loterie romande.

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Ce jeu est proposé dans huit pays européens. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.


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