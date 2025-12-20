DE
Le jackpot toujours en jeu
Pas de gagnant au Swiss Loto samedi

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 8, 9, 11, 12, 16 et 41. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 7 et le Joker le 823192.
Publié: il y a 35 minutes
Le tirage du Swiss loto samedi n'a pas fait de millionnaire (photo d'illustration).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Personne n’a décroché le jackpot du Swiss Loto samedi soir. La combinaison requise pour remporter le gros lot était 8, 9, 11, 12, 16 et 41, avec le numéro chance 6, le rePLAY 7 et le Joker 823192Lors du prochain tirage mercredi, 4,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

