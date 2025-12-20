Pas de gagnant au Swiss Loto samedi

ATS Agence télégraphique suisse
Personne n’a décroché le jackpot du Swiss Loto samedi soir. La combinaison requise pour remporter le gros lot était 8, 9, 11, 12, 16 et 41, avec le numéro chance 6, le rePLAY 7 et le Joker 823192Lors du prochain tirage mercredi, 4,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
