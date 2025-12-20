Loterie romande: Pas de gagnant au Swiss Loto samedi

Le jackpot toujours en jeu Pas de gagnant au Swiss Loto samedi Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 8, 9, 11, 12, 16 et 41. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 7 et le Joker le 823192.

