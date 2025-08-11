22:06 heures

L'or ne tombe pas sous le marteau des tarifs douaniers américains

Les exportations d'or sont épargnées par les droits de douane américains de 39%. Le président américain Donald Trump a annoncé bonne nouvelle de manière inattendue sur sa plateforme Truth Social. Une bonne nouvelle pour l'industrie aurifère suisse.

La Suisse raffine environ 60 à 70 % de l’or mondial. Elle abrite quatre des plus grandes raffineries au monde. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Notre pays est considéré comme une plaque tournante pour ce précieux métal. Jusqu'à 70% de l'or extrait dans le monde est fondu et traité dans quatre raffineries suisses. L'imposition d'un marteau tarifaire les aurait durement touchées. «Taxer la production d'or en Suisse aurait pu anéantir l'ensemble du secteur», a déclaré Simone Knobloch, responsable des opérations de la raffinerie tessinoise de Valcambi, à Blick.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, la Suisse a exporté de l’or vers les Etats-Unis pour l’équivalent de 39 milliards de francs suisses, contre seulement 7,3 milliards de francs suisses importés sur la même période. Ces chiffres ont probablement pesé sur la balance commerciale.

Depuis avril, la situation s'est quelque peu apaisée. L'or représente désormais environ 2% de la valeur totale des exportations suisses vers les Etats-Unis.