DE
FR

Longues négociations
Prise d'otages dans une banque à Brienz, l’homme armé s’est rendu

Un homme armé a pris en otage des employés d'une banque à Brienz (BE) ce vendredi après-midi. Après des négociations, il s'est rendu à la police. Personne n'a été blessé.
Publié: il y a 7 minutes
Un braqueur armé retient des employés avant de se rendre à Brienz.
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme armé a retenu des employés d'une banque de Brienz (BE) en otage vendredi après-midi et a proféré des menaces. Il s'est finalement rendu à la police. Personne n'a été blessé. Peu avant 14h55, la police cantonale bernoise a reçu un appel signalant qu'un homme armé venait de proférer des menaces dans une banque à Brienz et d'ordonner aux employés de fermer les portes, a indiqué cette dernière dans la soirée.

Dépêchées sur place, les forces de l'ordre ont encerclé la banque et bouclé un vaste périmètre. Au cours de l'intervention, un employé de banque a d'abord pu quitter les lieux, suivi peu après par un deuxième.

Le braqueur présumé a ensuite déposé son arme sur le sol à l’intérieur de la banque avant d’en sortir, vraisemblablement dans l’intention de se rendre, selon le communiqué. Il a alors été interpellé et placé en garde à vue. Son arme a été saisie. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement et les circonstances des événements.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus