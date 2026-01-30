DE
FR

Renchérissement des prix
Les prix de l’immobilier continuent de grimper

Le renchérissement des prix de l'immobilier s'est poursuivi, affectant aussi bien les maisons que les appartements. Sur l'ensemble de l'année, la hausse pour ces derniers a largement dépassé l'inflation.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
1/2
L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (Impi) a progressé en moyenne de 4,6% l'année dernière (archives).
Photo: STEFFEN SCHMIDT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La hausse des prix de l’immobilier s’est poursuivie au quatrième trimestre 2025, touchant aussi bien les maisons individuelles que les appartements en propriété. Sur l’ensemble de l’année, l’augmentation des prix des appartements a nettement dépassé le niveau de l’inflation. L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (Impi) a progressé en moyenne de 4,6% l'année dernière, selon les indications fournies vendredi par l'Office fédéral de la statistique. A titre de comparaison, l'inflation a atteint +0,2%. Sur le seul quatrième trimestre, l'Impi a pris 0,5% par rapport au partiel précédent et 3,9% sur un an, à 125 points.

A lire aussi
Les Saoudiens suspendent à nouveau un méga-projet de construction
MBS a-t-il rêvé trop grand?
Les Saoudiens suspendent à nouveau un méga-projet de construction
Malgré la hausse démographique, le marché immobilier dans ces cantons va plonger
Une étude choc
Ces cantons où la demande de logements pourrait s’effondrer

Du côté des maisons individuelles, l'augmentation s'est élevée à 0,4% en comparaison trimestrielle et à +5,0% en rythme annuel. Le sous-indice s'est fixé à 125,6 points. Les prix ont connu les plus forte poussées dans les communes urbaines d'une grande agglomération (+1,9%), alors qu'ils ont baissé avant tout dans les communes urbaines d'une agglomération de taille moyenne (-1,6%), précise le communiqué.

Les prix des appartements en propriété ont gonflé dans les communes intermédiaires (+2,4%) et n'ont baissé que dans les communes urbaines d'une grande agglomération (-1,4%). Le sous-indice a gonflé de 0,6% ou de 3,0% sur un an à 124,4 points.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus