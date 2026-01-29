La chute des prix du pétrole freine cruellement les ambitions de l'Arabie saoudite. A Riyad, la suspension du projet de méga-gratte-ciel Mukaab vient grossir une liste d'échecs déjà bien garnie.

Martin Schmidt

L’Arabie saoudite est connue pour dépenser sans compter. Mais aujourd'hui, les intentions du Royaume semblent quelque peu contrariées. En effet, le prince héritier Mohammed ben Salmane est à nouveau contraint de suspendre un méga-projet. Cette fois, c'est la construction du colossal gratte-ciel cubique «Mukaab», à Riyad, qui a été suspendue, rapporte l’agence Reuters sur la base plusieurs sources.

Le «Mukaab» est censé prendre la forme d'un gigantesque cube métallique de 400 mètres sur 400. Cet édifice de tous les superlatifs est appelé à devenir le cœur d’un nouveau quartier baptisé «New Murabba». Mais à ce stade, seuls les travaux d’excavation et les fondations ont été réalisés. La création du nouveau quartier devrait quant à elle coûter jusqu'à 50 milliards de dollars, selon une estimation du cabinet de conseil immobilier Knight Frank.

Ce nouveau coup d'arrêt est imputable à la baisse du prix du pétrole. A l'heure actuelle, l'or noir est valorisé à environ 66 dollars le baril. Une épine dans le pied de l'Arabie saoudite, dont le gigantesque fonds souverain saoudien, principal moteur du financement de ces méga-projets, est censé être alimenté par les revenus liés au pétrole.

Priotié sur l'Expo et la Coupe du monde

Afin de préserver et de faire croître ce fonds évalué à 1115 milliards de dollars, le royaume n'a d'autre choix que de revoir ses priorités en privilégiant des projets jugés plus urgents et potentiellement plus rentables, notamment dans la logistique, l’extraction minière et l’intelligence artificielle. La priorité est également mise sur la construction des infrastructures liées à l’Expo 2030 et à la Coupe du monde de football 2034.

En septembre 2025 déjà, les projets «The Line» et «Magna» avaient été suspendus jusqu’à nouvel ordre, selon des informations obtenues alors par Blick auprès de sources bien informées. Au printemps 2024, on apprenait que la ville futuriste «The Line», initialement prévue sur 170 kilomètres de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large, serait réduite à seulement 2,4 kilomètres. Le projet «Magna» prévoyait, lui, l'édification d'un complexe touristique de luxe au bord de la mer Rouge.

Ambitions revues à la baisse

«The Line» et «Magna» s’inscrivent dans le vaste programme, censé réduire la dépendance du royaume au pétrole d'ici à 2030, et connu sous le nom de Neom. Mais la baisse des prix de l’or noir pousse désormais les autorités à réévaluer ces ambitions. «Nous sommes très transparents. Nous n’hésiterons pas à dire qu’un projet doit être reporté, ralenti ou réorienté», a déclaré la semaine dernière le ministre saoudien de l’Economie, Faisal al-Ibrahim, à l’agence Reuters, sans citer de projet précis.

Le week-end dernier, l’Arabie saoudite a aussi annoncé que les Jeux asiatiques d’hiver de 2029 ne se tiendraient pas à Trojena. Cette station de ski, située dans les monts Sarawat et dont l'ouverture était initialement prévue pour 2026, ne sera pas achevée à temps.