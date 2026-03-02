DE
FR

Pas de changement pour les locataires
Le taux hypothécaire de référence maintenu à 1,25%,

Les locataires suisses ne pourront pas solliciter de baisse de loyer dans l'immédiat! Le taux hypothécaire de référence est maintenu à 1,25%, annonce lundi l'Office fédéral du logement (OFL).
Publié: 08:11 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Photo: Sven Thomann
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie Benn

Aucun changement pour les locataires en Suisse: le taux hypothécaire de référence déterminant en matière de droit du bail reste à 1,25%, ainsi que l’a annoncé lundi l’Office fédéral du logement (OFL).

Concrètement, le taux d’intérêt moyen déterminant pour le taux de référence n’a reculé que de 1,33% à 1,32%. Le taux est arrondi selon les règles commerciales et est adapté de 25 points de base dès que la valeur seuil est dépassée à la hausse ou à la baisse. Il demeure donc à son niveau actuel jusqu’à ce que le taux moyen descende en dessous de 1,13% ou dépasse 1,37%.

Pas de nouveau droit à une baisse des loyers

En septembre 2025, le taux de référence, fixé trimestriellement, était passé de 1,50% à son niveau actuel. Auparavant, il avait été abaissé à 1,50% en mars 2025, après deux hausses intervenues au milieu et à la fin de l'année 2023. Pour déterminer le taux de référence, l’OFL se base sur le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires détenues par les banques suisses.

Comme il n’a pas changé par rapport au trimestre précédent, il ne résulte depuis la dernière publication aucun nouveau droit à une baisse ni à une hausse des loyers pour les locataires, précise le communiqué.

