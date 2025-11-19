DE
Avis aux consommateurs
Lidl retire in extremis une fondue chinoise contenant trop de PFAS

Lidl Suisse rappelle sa «Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé» en raison d'une teneur excessive en PFAS.
Publié: il y a 49 minutes
Lidl rappelle un lot de fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS (photo d'illustration).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lidl Suisse rappelle une fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS. Il s'agit de la «Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé», avec la date limite de conservation du 24 avril 2026 et le numéro de lot 25822457.

Seul ce produit est concerné par le rappel, indique mercredi le détaillant dans un communiqué. Il invoque des raisons de protection préventive des consommateurs.

Un risque pour la santé

L'article peut être ramené dans toutes les filiales Lidl. Le prix d'achat sera remboursé, même en l'absence de ticket de caisse, précise le groupe.

Les PFAS, appelés aussi polluants éternels, présentent un risque pour la santé humaine s'ils dépassent certaines valeurs maximales. Une enquête publiée cette semaine a toutefois montré que sur 900 denrées alimentaires d'origine animale testées, seuls sept échantillons présentaient des valeurs supérieures au seuil autorisé.

