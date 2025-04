1/5 Willy Schaller a perdu près de 40'000 francs pour s'être fait avoir par une entreprise de literie douteuse. Photo: Beat Michel

Gina Krückl et Beat Michel

En 2017, une entreprise de literie peu scrupuleuse a proposé à Willy Schaller, un retraité, deux lits bon marché à un prix exorbitant de plus de 20'000 francs, en usant d’une tactique de vente agressive. Lorsque les lits se sont cassés trois ans plus tard et que Willy Schaller a réclamé un remplacement, l’entreprise lui a à nouveau soutiré 20'000 francs pour des lits de remplacement… qui ne sont jamais arrivés.

Willy Schaller a dénoncé l'entreprise de literie, mais selon le Ministère public, il aurait dû faire preuve de plus de prudence. Même une plainte privée n’a rien donné, car l’entreprise a fait faillite peu de temps après.

De la joie dans le malheur

Willy Schaller et sa femme, résidents de Rüedisbach, dans l’Emmental (BE), avaient tous les deux été frappés par un accident vasculaire cérébral (AVC) et se sont retrouvés sans lit digne de ce nom, et sans économies. «Quand ces hommes se présentent, il n’y a qu’une chose à faire: appeler immédiatement la police. Sinon, on perd beaucoup d'argent», a-t-il confié à Blick.

Ce témoignage a déclenché une vague de solidarité, jusqu’à l’entraîneur de la Nati, Murat Yakin. Ce dernier est également investisseur et ambassadeur de la marque Swissform-Group, une entreprise de literie et de meubles. Lorsque le PDG Ferit Avci a eu l’idée d’offrir un lit au couple de retraités, Murat Yakin n’a pas hésité: «J’ai entendu parler de cette histoire et elle m’a profondément touché.»

Un soutien inattendu

Le PDG Ferit Avci s’est indigné face à l’audace des arnaqueurs de lits: «Comment peut-on escroquer ainsi une personne âgée? Où est le respect, où est l’humanité?» Selon lui, de telles pratiques nuisent non seulement aux victimes comme Willy Schaller, mais aussi à toute la profession.

«J’ai réfléchi à la manière dont nous pourrions aider M. Schaller,» explique Ferit Avci avant de proposer l’offre suivante: «Je veux lui offrir et lui livrer un système de literie sur mesure fabriqué dans notre atelier Schlossatelier. Nous viendrons chercher Willy Schaller chez lui et l’emmènerons à notre manufacture de Schlieren (ZH). Sur place, nous clarifierons ses besoins afin de fabriquer des lits sur mesure pour lui et sa femme.» Avec un peu de chance, Willy Schaller pourrait même rencontrer Murat Yakin.