Levez les yeux au ciel
Une pluie d'étoiles filantes atteint son apogée dans la nuit

L'une des plus importantes pluies d'étoiles filantes de l'année approche. Le flux annuel de météores des Géminides atteindra son apogée dans la nuit de samedi à dimanche.
Publié: 09:51 heures
Dans des conditions optimales, il serait théoriquement possible d'observer jusqu'à 150 étoiles filantes par heure (image d'illustration).
Photo: VALENTIN FLAURAUD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’une des pluies d’étoiles filantes les plus spectaculaires de l’année approche. Le pic d'activité du flux annuel des Géminides est attendu dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la Société suisse d'astronomie (SAS), dans des conditions optimales – c'est-à-dire par ciel clair, loin des villes lumineuses et avec une vue dégagée dans toutes les directions – il serait théoriquement possible d'observer jusqu'à 120 à 150 étoiles filantes par heure.

Mais en réalité, le nombre effectif d'étoiles filantes visibles est généralement nettement inférieur, car la pollution lumineuse, les nuages, la lumière de la lune et la visibilité limitée rendent l'observation difficile, écrit le SAS sur son site. A proximité des villes, on peut tabler sur 20 à 30 étoiles filantes par heure.

La tempête de météores qui porte le nom de la constellation des Gémeaux - gemini en latin - produit de nombreuses étoiles filantes lumineuses. Ces dernières proviennent d'un nuage de poussière qui s'approche de la Terre chaque année à pareille époque lors de son orbite autour du Soleil. En raison de leur vitesse d'entrée relativement lente, les Géminides laissent des traces dans le ciel qui s'éteignent plus lentement que d'habitude.

