Les soirées s'allongent
Dès vendredi, le soleil se couchera à nouveau plus tard

A partir de vendredi, il fera jour un peu plus longtemps le soir. Pourtant, le solstice d'hiver aura lieu seulement le 21 décembre.
Publié: il y a 7 minutes
A partir de vendredi, il fera jour un peu plus longtemps le soir. (archives)
Photo: KARL-JOSEF HILDENBRAND
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Dès vendredi, les soirées gagneront légèrement en clarté: la nuit tombera un peu plus tard. Cela peut surprendre, car le solstice d'hiver – le jour le plus court de l’année – n'aura lieu que le 21 décembre.

Le Soleil se couche jeudi à 16h33 à Coire et à 16h35 à Zurich. Plus à l'ouest, il se couche à 16h38 à Bâle et à 16h42 à Berne. Les derniers rayons en Suisse pointent à Genève à 16h49. Dès vendredi, le coucher de soleil interviendra chaque jour un peu plus tard, mais la différence sera minime au début. Et ce, même si le solstice d'hiver, à savoir le jour le plus court de l'année, aura lieu le 21 décembre.

Cette particularité vient du fait que l'orbite de la Terre n'est pas parfaitement ronde, mais plutôt elliptique. En raison de cette forme ovale, la vitesse de la Terre autour du Soleil n'est pas uniforme. De plus, à cause de la légère inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, le soleil n'atteint pas toujours son point culminant à midi pile.

