Les jeunes conducteurs suisses paient jusqu'à 145% de plus pour leur assurance auto que les quadragénaires. Une étude de Comparis révèle d'importants écarts selon l'âge, le sexe et l'assureur, parfois de plusieurs milliers de francs.

145% de plus que les autres! L'assurance auto saigne les jeunes conducteurs

Les jeunes paient les assurances les plus chères, mais les primes augmentent à nouveau dès 75 ans. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Les jeunes automobilistes suisses paient le prix fort pour leur assurance auto. Selon une analyse du comparateur en ligne Comparis, les primes d’assurance casco complète peuvent être jusqu'à 145% plus élevées pour un conducteur de 20 ans que pour un quadragénaire.

Les assureurs considèrent que les jeunes conducteurs sont plus souvent impliqués dans des accidents, ce qui se traduit par des tarifs bien plus élevés. La règle est la même pour les hommes et les femmes.

Pourquoi les femmes ne paient pas moins cher?

À Zurich, un homme de 20 ans doit débourser 145% de plus qu’un conducteur de 42 ans pour assurer une Tesla Model Y, la voiture neuve la plus vendue en Suisse en 2024. À Genève, une femme de 20 ans doit débourser jusqu'à 137% de plus qu'une conductrice de 42 ans, pour assurer ce même modèle.

« Les hommes sont de loin en tête des statistiques d’accidents et des retraits de permis Adi Kolecic, expert Mobilité chez Comparis »

Adi Kolecic, expert Mobilité chez Comparis, souligne pourtant une incohérence dans cette logique. «Il est surprenant que les jeunes conductrices ne paient pas significativement moins, s'étonne-t-il. Les hommes sont de loin en tête des statistiques d’accidents et des retraits de permis.»

Écarts frappants entre assureurs

Au sein d’une même tranche d'âge, les différences de prix peuvent aussi être vertigineuses entre les différentes assurances. Pour une Tesla Model Y, un conducteur de 20 ans à Bienne peut payer jusqu'à 3889 francs de plus, selon l’assureur.

À Lausanne, la facture grimpe même jusqu'à 4077 francs d'écart entre les offres. Pour une VW Golf, les jeunes hommes tessinois subissent un surcoût pouvant aller jusqu'à 2020 francs, tandis qu’une Lausannoise du même âge paiera jusqu'à 1902 francs de plus selon l’assurance choisie.

C'est autour de 42 ans que les primes d'assurance auto sont les moins chères. Et dès l'âge de 75 ans, elles augmentent à nouveau légèrement, avec le risque d'accident.

Plus de 40'000 offres comparées

Pour réaliser cette analyse, Comparis a examiné 43'877 offres d’assurance en janvier 2025. Trois profils types ont été comparés: un conducteur de 20 ans avec deux ans de permis, un de 42 ans avec 24 ans d’expérience et un de 75 ans avec 57 ans de conduite.

Tous étaient de nationalité suisse et sans sinistres précédents. Les modèles de voitures analysés allaient de la Tesla Model Y à la VW Golf, en passant par la Toyota Yaris et la Mercedes-Benz GLC.