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Une télécabine dévale la pente à Engelberg (OW)
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Un lecteur de Blick a filmé:Une télécabine dévale la pente à Engelberg (OW)

Les secours sont sur place
Une télécabine se décroche et dévale la pente à Engelberg

Mercredi midi, plusieurs lecteurs-reporters ont signalé à Blick la chute d'une télécabine à Engelberg (OW). Une cabine se serait écrasée en raison d'un vent trop fort. Une opération de sauvetage est en cours.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Des témoins de la scène se sont précipités sur place.
Photo: dr
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Janine Enderli et Natalie Zumkeller

Une télécabine s'est écrasée au sol dans le domaine skiable d'Engelberg (OW) mercredi matin. Des vidéos de lecteurs montrent l'accident et la cabine dévaler la pente. Selon plusieurs lecteurs de Blick, cette dernière se serait décrochée en raison d'un vent très fort. Une autre vidéo montre des personnes se précipitant sur les lieux de l'accident.

Photo: Engelberg Titlis

Contactées, les remontées mécaniques confirment l'accident. Une opération de sauvetage est en cours. Une opération de secours est en cours. Un hélicoptère de la Rega est actuellement en route pour la station. Une photo envoyée par un lecteur et publiée par 20 Minuten montre une personne blessée emportée par les secouristes. 

Des fortes rafales de vent dans la station

Le téléphérique concerné est probablement le Xpress Trübsee-Stand, qui est indiqué comme fermé sur le site web de Titlis Bergbahnen.La région est actuellement balayée par des vents violents avec des rafales dépassant les 80 km/h et atteignant même 130 km/h dans les zones exposées, selon les dernières données de MétéoSuisse.

Photo: MétéoSuisse

La police de Nidwald, en charge de cette zone, a promis de fournir de plus amples informations. 

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