Lundi, le réveil pourrait être brutal à la Bourse suisse.

Robin Wegmüller

Comment fêter un 1er août mémorable en Suisse? Oubliez les pétards et les feux d'artifice, il suffit d'une annonce de Trump sur les droits de douane pour rendre la fête nationale explosive. Avec un taux à 39%, la Suisse est de loin le pays européen à avoir obtenu le pire accord douanier avec les Etats-Unis.

Actuellement, les entreprises suisses concernées ne sont pas les seules à trembler, les investisseurs aussi. En effet, les bourses mondiales avaient chuté après les annonces du président américain en avril. Le SMI avait alors perdu 8,5% en cinq jours – c'est comme si tous les bénéfices annuels avaient été effacés d'un seul coup. Doit-on donc s'attendre à un nouveau réveil brutal lundi pour la Bourse suisse?

«Pertes significatives sur le SMI»

«Après la décision américaine sur les droits de douane, il est très probable que le marché suisse des actions débute la semaine en demi-teinte», explique Roman Przibylla, expert en placements chez Maverix Securities AG, à Blick. Vendredi, la Bourse était fermée en raison d'un jour férié. «Mais des indications hors bourse laissent déjà présager des pertes importantes pour le SMI.» Des titres comme Logitech, ABB ou UBS sont parfois cotés 3 à 4% en moins.

La nervosité des derniers jours devrait se poursuivre lundi directement dans le commerce. Et ce, bien qu'une certaine connotation protectionniste ait été prise en compte dans l'année boursière en cours. «Le montant des droits de douane annoncés a toutefois surpris de nombreux acteurs du marché», explique Roman Przibylla. «Jusqu'à présent, beaucoup s'attendaient à des droits de douane de 15 à 20%, et non de 39%.»

« L'annonce remet en question des relations économiques stables depuis de nombreuses années Roman Przibylla, expert en placements »

En outre, la mesure a également frappé symboliquement. «Elle remet soudain en question des relations économiques stables depuis de nombreuses années.» Selon l'expert en placements, cela n'a pas été beaucoup pris en compte dans les cours jusqu'à présent.

A New York, Trump est la risée de tous

Selon toute vraisemblance, la Bourse suisse réagira de manière beaucoup plus sensible que la Bourse de New York. En effet, à Wall Street, Trump est pour beaucoup la risée de tous. Cela s'exprime par exemple dans les Taco-Memes qui circulent sur Internet depuis mai. «Taco» signifie «Trump always chickens out» (Trump fait toujours marche arrière). Le président américain est en réalité un hésitant en matière de douane, selon l'interprétation. L'expression est née en raison des nombreux retournements de veste douaniers de Trump.

«Aux Etats-Unis, la rhétorique de Trump est souvent considérée comme faisant partie du théâtre politique», voit aussi Roman Przibylla. Selon lui, la situation est différente en Suisse. «Le marché des actions est caractérisé par des entreprises qui exportent beaucoup et qui ont une forte interdépendance internationale. En conséquence, les investisseurs locaux sont sensibles aux risques géopolitiques ou de politique commerciale». Les nouveaux droits de douane ne sont donc pas considérés à la Bourse suisse comme un spectacle de campagne de Trump, mais comme une charge structurelle potentielle pour la place économique.