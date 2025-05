Une employée dans le laboratoire du siège de l’entreprise BioVersys, à Bâle, le 22 janvier 2025. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Les exportations de la Suisse ont chuté de 9,2% en avril après deux mois de forte hausse pour revenir à 25,2 milliards de francs suisses (26,9 milliards d'euros), plombées par les médicaments, ont annoncé mardi les douanes.

Les importations se sont elles aussi fortement contractées, connaissant une baisse de 15,6% par rapport au mois précédent à 18,9 milliards de francs, la balance commerciale du pays alpin étant excédentaire de 6,3 milliards de francs en avril, contre près de 5,4 milliards en mars, a indiqué l'administration fédérale de la douane dans un communiqué.

Le recul des exportations est attribuable principalement aux produits chimiques et pharmaceutiques, ont expliqué les douanes qui évoquent une «évolution volatile» du commerce extérieur helvétique, sans «tendance claire».

En avril, les exportations du secteur de la chimie et de la pharmacie ont fléchi de 17,1%, les envois de médicaments dégringolant de 43,9%, après cependant un bond de 74,2% le mois précédent.

Nouvel espoir pour l'horlogerie

Cette «intense volatilité» dans la pharmacie a cependant masqué une envolée des exportations horlogères, qui ont augmenté de 16% par rapport au mois précédent, ont ajouté les douanes.

Dans un communiqué séparé, la fédération horlogère, qui suit leur évolution en comparaison annuelle, a de son côté fait état d'une hausse de 18,2% des exportations horlogères en avril par rapport à la même période un an plus tôt, avec une explosion des envois vers les Etats-Unis devant la pression des droits de douane.

Début avril, l'administration de Donald Trump avait décidé d'imposer des droits de douane de 31% à la Suisse, avant de les mettre en pause pour 90 jours.

Avant les discussions mi-mai à Genève entre la Chine et les Etats-Unis, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin ont revu le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer qu'ils avaient déjà rencontrés fin avril à Washington pour tenter des négociations.

Selon les relevés des douanes suisses, les exportations vers les Etats-Unis, dans lesquelles les produits pharmaceutiques occupent une large part, ont reculé de 36,1% en avril. Elles avaient cependant enregistré une hausse de 83,9% en mars. Vers l'Union européenne, premier partenaire commercial de la Suisse, les exportations ont fléchi de 0,3% en avril.