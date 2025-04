ATS Agence télégraphique suisse

Les professionnels pourront importer et stocker temporairement des médicaments non disponibles en Suisse en cas d'urgence. La Confédération a annoncé mardi une solution transitoire pour faire face aux pénuries aiguës, notamment pour les médicaments pour enfants.

Les pharmaciennes et pharmaciens cantonaux de Suisse se sont mis d'accord avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Swissmedic, l'autorité fédérale en matière de médicaments. La notion de «cas d'urgence» dans l'ordonnance sur les autorisations des médicaments est désormais réinterprétée.

On entend par urgence toute situation dans laquelle le traitement de maladies aiguës doit être commencé le plus rapidement possible avec un médicament autorisé en Suisse, mais non disponible.

Cette mesure permet aux professionnels de santé d'importer et de stocker temporairement des médicaments non autorisés ou non disponibles en Suisse dès lors qu'ils sont urgemment nécessaires, indique le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans un communiqué. Et ce même s'ils ne sont pas destinés à une patiente ou un patient en particulier.

Nouvel espoir pour la pédiatrie

Cette nouvelle réglementation, soutenue également par les pédiatres suisses, est une solution transitoire valable jusqu'à l'entrée en vigueur des adaptations de la législation en cours. Elle améliore notamment l'approvisionnement en médicaments pédiatriques urgents, poursuit le DFI.

Les médicaments adaptés aux enfants sont particulièrement touchés par les pénuries d'approvisionnement, en raison de facteurs économiques et du manque d'alternatives possibles.