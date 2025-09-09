Les salaires suisses ont augmenté de 2,3% au deuxième trimestre 2025, dépassant l'inflation. Cette hausse devrait renforcer le pouvoir d'achat des employés, selon les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique.

Les employés devraient voir leur portefeuille se garnir

Les employés devraient voir leur portefeuille se garnir

Si les salaires nominaux ont augmenté à fin juin, les syndicats réclament des hausses de rémunérations pour 2026 (archives). Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Les employés suisses devraient avoir obtenu en moyenne une augmentation de salaire à fin juin. Celle-ci étant supérieure à l'inflation, les portefeuilles devraient être davantage garnis.

D'avril à juin, les salaires nominaux ont augmenté de 2,3% en Suisse par rapport à la même période de 2024, selon une première estimation publiée mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans le même temps, le renchérissement a atteint 0,1% en juin et en mai et s'est stabilisé (0,0%) en avril.

Une inflation limitée

Cette année, l'inflation devrait se limiter à 0,1%, selon le Seco et à 0,2% d'après la Banque nationale suisse (BNS) et le KOF. Les rémunérations devraient donc augmenter d'ici décembre, et le pouvoir d'achat des Suisses avec elles.

Dernièrement, la faîtière syndicale Travail.Suisse a réclamé une augmentation des salaires de 2% en moyenne en 2026 tandis que l'Union syndicale suisse (USS) a exigé des relèvements de 2% à 2,5% pour l'an prochain. Elles mettent en avant notamment les primes d'assurance maladie et les loyers qui continuent de grever le budget des ménages, même si l'inflation a baissé.

En 2024, les salaires nominaux avaient progressé en moyenne de 1,8%, en comparaison annuelle. Et, après trois années consécutives en repli, les salaires réels, soit ajustés de l'inflation, ont eux progressé de 0,7% sur un an.