En 2024, 36'782 personnes ont quitté l’Eglise catholique suisse, soit 46% de moins qu’en 2023 après une vague liée aux abus sexuels. Malgré la baisse, les départs restent élevés, avec aussi moins de baptêmes et plus de décès.

Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Après une vague de départs en 2023, les catholiques ont été moins nombreux à quitter l'Eglise l'année dernière. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

L'année dernière, le nombre de personnes ayant quitté l'Eglise catholique en Suisse a été nettement inférieur à celui de 2023. A l'époque, la publication d'une étude sur les abus sexuels dans l'Eglise avait entraîné une vague de départs.

En 2024, l'Eglise catholique suisse a enregistré 36'782 départs, a annoncé vendredi l'Institut suisse de sociologie pastorale (SPI). Le nombre de retraits a ainsi diminué de 46% par rapport à 2023, année où 67'497 membres avaient quitté l'Eglise catholique.

Malgré cette baisse, le nombre de départs reste élevé, a conclu l'institut de recherche basé à Saint-Gall et soutenu par l'Eglise catholique suisse. Une comparaison sur plusieurs années montre «une tendance à la hausse lente des départs».

Outre les départs, un nombre élevé de décès et moins de baptêmes contribuent à la diminution du nombre de membres. L'année dernière, 2,73 millions de personnes appartenaient encore à l'Eglise catholique en Suisse.