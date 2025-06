Sergio Ermotti, le CEO d'UBS, a vu sa ligne directe fuiter sur le darkweb. Photo: KEYSTONE

«Pluie de Saint-Léonce, pour trente jours s'annonce», dit le dicton du jour. Mais en Suisse romande, il semble que la météo nous épargne. Du côté de l'actualité, la journée du mercredi 18 juin s’annonce riche en rebondissements. Blick, avec l’aide de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des événements à ne pas manquer. On embarque:

1 Le numéro du boss d'UBS sur le darkweb

L'entreprise zougoise Chain IQ, qui propose des services aux entreprises dans la gestion des ressources humaines ou les systèmes d'information, a fait l'objet d'une vaste opération de piratage, révèle «Le Temps». Parmi les fichiers volés par les hackers, un document révèle les données de 130'000 employés d'UBS. Il a été diffusé sur le darknet par le groupe de hackers 'World Leaks'. Le fichier contient notamment la ligne directe du CEO de la banque Sergio Ermotti. D'autres documents volés à Chain IQ et concernant d'autres entreprises suisses ont également été divulgués sur le darknet. Chain IQ dit avoir alerté la police cantonale zougoise et informé ses clients de la situation.

2 Un réseau de traites d'êtres humains dévoilé

Six personnes issues de la communauté indienne ont été arrêtées ces derniers jours à Genève. Elles sont suspectées de traite d'êtres humains, relate la «Tribune de Genève». Quatre restaurants et plusieurs logements ont fait l'objet d'interventions et de séquestres policiers, à la Jonction, Plainpalais et Carouge. Les prévenus sont accusés d’avoir recruté des ressortissants indiens démunis d’autorisation de séjour, de les avoir hébergés et de les avoir employés au noir dans divers restaurants à un salaire largement inférieur au minimum légal.

3 Albert Rösti promet de soutenir Blatten

Le conseiller fédéral Albert Rösti a assuré au village de Blatten (VS) le soutien de la Confédération pour les efforts de reconstruction après un glissement de terrain. Dans une interview accordée à la «NZZ», Albert Rösti a déclaré que la Confédération fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir ces efforts. Il a précisé que ce n’est pas aux autorités de décider du projet de reconstruction, mais bien aux habitants de disposer des moyens pour le faire. Albert Rösti a également rappelé que la Suisse a beaucoup investi dans la protection contre les dangers naturels, avec 4,4 milliards de francs investis en 20 ans. Il a néanmoins reconnu qu’il restait des améliorations à apporter, notamment en matière de surveillance, grâce à une meilleure utilisation des données satellite.

4 Le combat fait rage de la décharge de La Verne

La Commune de Chavornay (VD) rejette fermement le projet de décharge de La Verne, prévu sur 26,4 hectares de terres agricoles pour stocker 1,2 million de m3 de matériaux d’excavation peu pollués (type B), relate «24 heures». Ce projet, porté par Orllati Environnement SA et le canton de Vaud, inquiète pour ses impacts environnementaux, la nuisance du trafic routier (78 camions par jour pendant 10 ans), et l’isolement du hameau de Corcelles-sur-Charvornay. La Municipalité dénonce un manque de concertation. Cinq autres projets de décharges sont actuellement contestés dans le canton. C'est le cas notamment des ceux des Echatelards à Grandson et de l'Ougette à Rougemont dont les sorts sont désormais entre les mains du Tribunal Fédéral.

5 Les basketteuses suisses ont des rêves de grandeur

Pour la première depuis 1956, la Suisse dispute cette semaine au Pirée la phase finale de l’Euro féminin de basket. Petit poucet de la compétition, l’équipe nationale veut jouer sans complexe et rêve de gagner un match. La Nati entre dans le grand bain ce mercredi à 19h30 face à la Grèce, dans la salle de l’Olympiakos annoncée à guichets fermés (14'000 places).