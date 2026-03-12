DE
FR

«Les défis ont considérablement évolué»
La politique de l'enfance doit être dépoussiérée en Suisse

Avec 126 voix contre 55, National a validé jeudi cinq postulats pour une stratégie nationale sur l'enfance. Objectif: offrir un cadre unifié face à des défis comme la diversité familiale et la solitude.
Publié: il y a 10 minutes
La Fribourgeoise du Centre Christine Bulliard-Marbach.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La politique de l'enfance en Suisse doit être dépoussiérée. Le National a validé jeudi, par 126 voix contre 55, cinq postulats exigeant une stratégie nationale pour faire face aux nombreux défis dans le domaine.

«Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'encouragement de l'enfance et la jeunesse il y a une quinzaine d'années, les défis ont considérablement évolué», a déclaré Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR). La transition numérique, la diversité des structures familiales et le sentiment de solitude en augmentation en sont des exemples.

Les cantons et les communes ont déjà pris des mesures. Mais leurs efforts sont «fragmentés». Une stratégie nationale offrira un cadre pour toute la Suisse. Les députés ont largement accepté les cinq postulats issus des rangs de gauche et de droite. Seule l'UDC était opposée. Elle craignait une lourdeur administrative inutile. Ses arguments n'ont pas convaincu.

