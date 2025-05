Le glacier au-dessus de Blatten (VS) reste instable, avec des chutes de rochers et avalanches de glace durant la nuit. Le village demeure évacué alors que le glacier continue d'avancer de 4 à 4,5 mètres par jour vers la vallée.

Le glacier au-dessus de Blatten (VS) poursuit son mouvement vers la vallée

Le Petit Nesthorn s'effrite depuis plusieurs jours sur le glacier du Birch. Le poids des débris pousse le glacier vers l'avant, ce dernier menaçant de se détacher et de tomber dans le Lötschental (archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La montagne au-dessus du village de Blatten (VS) dans le Lötschental valaisan reste instable dimanche matin. Le glacier continue de se déplacer en direction de la vallée. Des chutes de rochers et avalanches de glace se sont produites dans la nuit de samedi à dimanche. Les débris et la glace n'ont pas atteint la vallée, a précisé dimanche à Keystone-ATS Josianne Jaggi, porte-parole de l'état-major régional de conduite régional du Lötschental. Il n'y a pas eu de changements significatifs par rapport à samedi, a-t-elle ajouté.

Le cône d'éboulis accumulé sur le glacier du Birch a légèrement augmenté. Le poids des éboulis pousse le glacier vers l'avant et il s'effrite à la pointe de la langue. Selon la porte-parole, la glace avance toujours de quatre à quatre mètres et demi par jour. L'état-major de conduite régional a prévu une conférence de presse ce dimanche à 16 heures. Depuis environ une semaine, des parties du Petit Nesthorn s'effondrent au-dessus de Blatten. Lundi, la population a dû évacuer complètement le village.