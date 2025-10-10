Dernière mise à jour: il y a 50 minutes

Les CFF prévoient de supprimer le paiement en espèces aux distributeurs d'ici 2035, une décision qui inquiète l'association d'aînés Fares. Cette mesure, déjà envisagée par d'autres compagnies, pourrait compromettre la mobilité des personnes âgées selon l'organisation.

Les CFF veulent supprimer le cash aux distributeurs, les aînés protestent

ATS Agence télégraphique suisse

La suppression du paiement en liquide des billets CFF aux distributeurs automatiques prévue d'ici 2035 heurte l'association d'aînés Fares. Cette mesure, que la compagnie BLS ou les transports publics de Zoug envisagent d'introduire dès cette année, compromet la mobilité des personnes âgées, selon Vasos.

La numérisation permet aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent et aux passagers de gagner du temps. Mais pour certains, la suppression des distributeurs automatiques acceptant les billets et la monnaie signifie l'exclusion des transports publics, a écrit vendredi la Fédération des Associations des retraités et de l'entraide (Fares).

Repenser la décision

L'achat de billets avec une carte prépayée ne résout pas non plus le problème. Il faut en effet d'abord se rendre au point de vente. Mais comment y parvenir sans billet valable ou avec une carte prépayée vide? La question reste ouverte.

La Fares demande donc aux entreprises de transport et aux CFF en particulier de repenser la décision de supprimer l'argent liquide des automates. Il faut trouver de véritables alternatives à la vente de billets sans espèces pour les seniors, les jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite.

A défaut, il faudra que les cantons prennent en charge les coûts supplémentaires liés à la mise en place de points de vente ou de distributeurs automatiques de billets acceptant les espèces à proximité du domicile et couvrant l'ensemble du territoire, comme c'est actuellement le cas à Lucerne et à Neuchâtel, souligne la Fares.