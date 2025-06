Les employés de la Voirie municipale de Genève jugent que l'ambiance est «exécrable» (Illustration). Photo: KEYSTONE

C’est lundi matin, et pour bien commencer la semaine, Blick, avec l’aide de l’ATS, vous propose un condensé des actus suisses. Que faut-il retenir en ce 23 juin? Voici les infos qui vont compter.

1 Crise à la Voirie municipale de Genève

A la Voirie municipale de Genève règne une ambiance de travail jugée «exécrable», relate la «Tribune de Genève» qui se base sur une dizaine de témoignages de collaborateurs. Cette ambiance plombée alimente tensions, absentéisme élevé et accusations de management toxique. Des employés dénoncent pressions, remarques dénigrantes et embauches suspectes. De son côté, la direction assume un durcissement du management: «Les comportements qui étaient, à tort, tolérés ne le sont plus.» La hiérarchie cite des excès de vitesse, des menaces entre collaborateurs, ou encore l’abandon de sa place de travail pour aller faire ses courses. Le Département de la sécurité de Marie Barbey-Chappuis auquel est rattaché le Service Voirie-Ville Propre n'a pas souhaité s'exprimer sur la question.

2 La Suisse ignorée avant les frappes américaines en Iran

Les Etats-Unis n’ont pas informé la Suisse de l’attaque contre l’Iran. Monika Schmutz Kirgöz, du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’a confirmé aux journaux alémaniques de Tamedia, soulignant que la situation est «très préoccupante». La Suisse agit en Iran comme puissance protectrice pour les Etats-Unis – un mandat particulièrement délicat dans le contexte actuel. Selon Monika Schmutz Kirgöz, le canal diplomatique entre Washington et Téhéran reste néanmoins ouvert et est «activement utilisé». On espérait encore pouvoir éviter une escalade par le dialogue. Désormais, la priorité est à la désescalade.

3 Les civilistes peinent à rejoindre l'armée

Depuis 2019, les demandes de personnes effectuant le service civil pour retourner dans l'armée sont souvent rejetées, rapporte Blick. Sur 112 demandes reçues, 31 ont été acceptées, 73 refusées et 8 sont encore en cours d'examen, selon l’armée. La principale raison invoquée est le non-respect de critères formels: le premier engagement en service civil doit être terminé avant d’envisager un retour à l’armée, et le nombre de jours de service restants doit permettre de suivre une école de recrues ainsi qu’au moins deux cours de répétition. De nombreuses demandes échouent à remplir ces conditions.

4 Vétroz lance le premier cyclobus de Suisse

À Vétroz (VS) un cyclobus transporte depuis le 29 mai des enfants de la crèche jusqu’à l’école. Il s'agit d'une première suisse, selon le «Nouvelliste». Ce véhicule électrique est équipé de huit sièges avec pédaliers pour les enfants, et est conduit par un adulte. Ce projet vise à limiter le recours aux «parents-taxi» et à proposer une alternative ludique au bus scolaire. Bien que le cyclobus circule déjà un peu partout en Europe, il ne disposait jusqu’ici d’aucune base légale en Suisse. Une homologation temporaire lui a été délivrée par le Service cantonal valaisan de la circulation routière et de la navigation. Des ajustements techniques ont été nécessaires. Le coût total du projet s’élève à 25'000 francs, financé pour moitié par le Service cantonal de la mobilité.

5 Les moules quagga, ce fléau qui grossit

Selon le biologiste Piet Spaak, interviewé par le «St. Galler Tagblatt», les moules quagga du lac de Constance deviennent plus grosses et plus lourdes. Leur taille varie de quelques millimètres à 2,5 centimètres, mais augmente en moyenne. Leur densité semble se stabiliser autour de 4000 moules par mètre carré, soit le double de celle de 2021. Ces moules filtrent le plancton, réduisant ainsi la nourriture disponible pour les poissons et mettant en péril la pêche. De plus, elles colonisent les conduites d’eau potable, ce qui représente un problème technique.