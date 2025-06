1/6 L'armée est confrontée à un manque de personnel. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

Le chef de l'armée Thomas Süssli se bat pour chaque homme. L'armée et la protection civile manquent de plus en plus de personnel. La Confédération et le Parlement discutent donc de différents modèles de service militaire obligatoire afin de réunir le personnel nécessaire.

A l'avenir, par exemple, les journées d'orientation seront également obligatoires pour les femmes. Le Conseil national vient tout juste d'approuver le service de sécurité obligatoire, qui obligerait les hommes à servir soit dans l'armée, soit dans la protection civile. Les critiques dénoncent une telle mesure, qui reviendrait de facto à abolir le service civil. L'armée s'inquiète également du sort des recrues qui s'enfuient après leur formation et s'engagent dans le service civil. Cet obstacle devrait être relevé à l'avenir.

Refus des civilistes volontaires

En réalité, le cas inverse existe également: des jeunes hommes qui en ont assez de la crèche, des maisons de retraite et autres, et qui souhaitent prendre les armes. Ce qui n'a guère été mis en avant jusqu'à présent. Chaque année, une bonne poignée d'entre eux déposent une demande pour passer du service civil au service militaire.

L'armée statue alors sur ces demandes. Et au vu de la recherche désespérée de personnel, on pourrait penser que les volontaires sont accueillis à bras ouverts... mais c'est loin d'être le cas! Depuis 2019, 112 personnes ont déposé une demande de transfert du service civil au service militaire, a annoncé l'armée à Blick. Seules 31 d'entre elles ont été acceptées. 73 ont été refusées et huit sont encore en suspens.

Des règles strictes s'appliquent

La raison de ce régime d'approbation restrictif? Les règles auxquelles l'armée doit se conformer. Le candidat doit avoir terminé sa première mission de service civil. Les demandes qui ne remplissent pas cette condition ne sont même pas transmises à l'armée pour un examen plus approfondi.

De plus, les jours de service restants doivent permettre de suivre la formation de base, soit l'école de recrues et au moins deux cours de répétition. Ces règles expliquent la raison pour lesquelles de nombreuses demandes échouent purement et simplement.