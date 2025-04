L'égalité en Suisse, nouvelle cible des Etats-Unis

L'ambassade des Etats-Unis à Berne s'attaque aux objectifs d'égalité des entreprises suisses (Illustration). Photo: KEYSTONE

Dans ce climat international en pleine ébullition, Blick avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actualités suisses qui vont compter ce jeudi 3 avril. C'est parti:

1 Trump dicte sa loi en Suisse

L'ambassade des Etats-Unis à Berne a demandé à ses fournisseurs locaux de renoncer à leurs objectifs d'égalité. L'ambassade américaine a envoyé un questionnaire à ce sujet, indiquent jeudi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung»/«Der Bund» et le «Tages-Anzeiger». Le nombre de fournisseurs helvétiques auxquels le questionnaire a été adressé n'est pas précisé. Les missions américaines examinent tous les contrats pour s'assurer qu'ils sont conformes au dernier décret de la Maison Blanche, a fait savoir une porte-parole de l'ambassade aux titres alémaniques de Tamedia. Le président américain Donald Trump s'offusque de la promotion ciblée des femmes et des minorités.

2 Le personnel de train à bout de souffle?

Le président de la sous-fédération du personnel des trains (ZPV), Ralph Kessler, déplore jeudi dans la «Neue Zürcher Zeitung» un sous-effectif d'agents de train. Pour la troisième année consécutive déjà, le nombre d'agents en service est insuffisant, selon le représentant syndical. L'année dernière, il manquait par moments 100 postes à temps plein, alors que la pression physique et psychique a augmenté. Les CFF rejettent ces critiques.

3 Trump booste la tech suisse sans le vouloir

Les entreprises technologiques suisses ont profité du scepticisme à l'égard des Etats-Unis depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump, affirme jeudi Blick. Le fournisseur de cloud Infomaniak a enregistré une croissance de plus de 30% auprès de la clientèle européenne, selon le journal. Les recherches effectuées via le moteur de recherche Swisscows auraient augmenté de 20% par rapport à l'année précédente. Proton, fournisseur suisse de services de messagerie et de cloud cryptés, constate une inquiétude vis-à-vis des géants américains de la tech qui partageraient de plus en plus de données avec le gouvernement.

4 Terrorisme, cyberattaques, fraude: le MPC débordé

Le procureur général de la Confédération Stefan Blättler présente jeudi le rapport de gestion 2024 du Ministère public de la Confédération (MPC). Il fera une rétrospective de l'année écoulée et tirera un bilan des activités. Stefan Blättler a repris les rênes du MPC en 2022, en remplacement de Michael Lauber, après des années de remous et un long intérim. L'an dernier, il a dit devoir composer avec des ressources limitées alors que le nombre d'affaires augmente, en matière de terrorisme, de cybercriminalité et de criminalité économique notamment.

5 Bâle au sommet?

Bâle peut prendre la tête de la Super League lors du match de ce soir à 20h30. Pour y parvenir, les Rhénans devront s'imposer à domicile contre Grasshopper lors de la 30e journée.