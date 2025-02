Une caricature de Karin Keller-Sutter en voleuse passe mal

Au menu de ce mardi 4 février: le photomontage de l'extrême droite choque, la lettre de Fathi Derder, Ueli Maurer et l'extrême droite allemande, un Romand disparait à Alicante et pour finir un peu de foot.

Un photomontage de Karin Keller-Sutter en voleuse armée a été diffusé dans le journal d'extrême droite de la Lega (Illustration). Photo: keystone-sda.ch

Quelles vont être les actualités suisses qui vont compter ce mardi 4 février? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège. C'est parti:

1 Le photomontage de la Lega choque

Un photomontage dans le journal de la Lega tessinoise (extrême droite) «Il Mattino della Domenica» a fait apparaître la ministre suisse des Finances Karin Keller-Sutter en voleuse armée, écrivent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «St. Galler Tagblatt» et la «Luzerner Zeitung». On la voit pistolet à la main en train de braquer de dos un senior qui retire de l'argent. L'image, publiée en première page, accompagnait un commentaire du conseiller national Lorenzo Quadri (Lega/TI) sur l'augmentation prévue des impôts sur les retraits de capitaux des deuxième et troisième piliers. Le Département fédéral des Finances explique dans les journaux avoir renoncé à prendre position. Mais selon Martin Steiger, spécialiste du droit des médias, la publication peut être considérée comme une violation des droits de la personnalité, notamment du droit à l'image.

2 Pour la RTS, la lettre de Fathi Derder est «diffamatoire»

Le directeur de la RTS Pascal Crittin «déplore vivement» dans un message envoyé à tout le personnel du média de service public «l'accusation diffamatoire» postmortem que le journaliste Fathi Derder a portée contre son supérieur hiérarchique, indiquent mardi la «Tribune de Genève» et «24 heures». Dans une lettre mise en ligne par son frère, le journaliste de 54 ans, qui avait été conseiller national PLR de 2011 à 2019, pointe «un contexte professionnel toxique» à la RTS et un supérieur qui ont «servi de détonateur» à son suicide. La souffrance dont témoigne Fathi Derder «se rapporte à un conflit de travail qui a éclaté il y a un peu plus d'une année au sein de l'équipe où il travaillait», explique Pascal Crittin. Il affirme que des mesures ont été prises après une analyse externe.

3 Ueli Maurer soutient l'extrême droite allemande



L'ancien conseiller fédéral UDC Ueli Maurer fait officiellement campagne pour la présidente du parti allemand d'extrême droite AfD Alice Weidel, candidate à la chancellerie lors des élections législatives allemandes anticipées du 23 février. L'ex-ministre des Finances est apparu samedi dans une courte vidéo de deux minutes lors d'une réunion électorale de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), à Neu-Isenburg, près de Francfort. Il a apporté son soutien à Alice Weidel, qu'il «connaît et estime depuis longtemps». «Préserver la liberté de parole, d'expression et de la presse [...] c'est le but de cette campagne électorale», a ajouté le Zurichois, en souhaitant le meilleur à Alice Weidel.

4 Un jeune Romand décède à Alicante

Un footballeur amateur suisse de 24 ans, disparu depuis samedi matin à Alicante, en Espagne, a été retrouvé mort, affirme Blick, citant des médias espagnols. La police espagnole a découvert le corps du jeune homme dans le port. Selon les premiers éléments de l'enquête, la cause du décès serait un accident. Le joueur se trouvait en Espagne avec ses coéquipiers du FC Granges-Paccot (FR) pour une excursion et a été vu pour la dernière fois tôt samedi matin à proximité de son hôtel. Ses coéquipiers ont remarqué sa disparition dans la matinée et en ont informé la police.

5 Deux rencontres de la Super League

La 22e journée de la Super League de football débute mardi soir avec deux rencontres au programme. Il y a notamment un derby romand entre le FC Sion et le FC Servette de Genève. Le Lausanne-Sport se déplacera pour sa part à Zurich pour y affronter Grasshopper.